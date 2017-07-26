Мэр французского города съел крысу из-за поражения ПСЖ от «Барселоны»

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Городской голова выполнил обещание, данное им весной 2017 года. Тогда после победы ПСЖ над «Барселоной» со счетом 4:0 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов он заявил, что съест крысу в случае выхода испанского клуба в четвертьфинал. В ответной встрече «Барселона» победила со счетом 6:1 и превзошла французов по сумме двух встреч (6:5).