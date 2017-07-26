Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/30494023/
26 июля 2017, 9:36 | Футбол: Еврокубки | Lenta.Ru

Мэр французского города съел крысу из-за поражения ПСЖ от «Барселоны»

Шарлю Дею, мэр французского города Мон-де-Марсан, прилюдно съел крысу. Об этом сообщает SudOuest.fr.

Городской голова выполнил обещание, данное им весной 2017 года. Тогда после победы ПСЖ над «Барселоной» со счетом 4:0 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов он заявил, что съест крысу в случае выхода испанского клуба в четвертьфинал. В ответной встрече «Барселона» победила со счетом 6:1 и превзошла французов по сумме двух встреч (6:5).

ПСЖ
Новости Матчи Состав Статистика
Барселона
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Еще 7 новостей  Все новости
27 марта

Президент Чехии выступил против лишения России ЧМ-2021 по биатлону

Абрамович и Прохоров вошли в десятку богатейших владельцев спортивных клубов

Шотландский боксер умер из-за сгонки веса