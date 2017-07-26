Игорь Чугайнов: Серия Акинфеева? Но это же не группа!
Экс-защитник сборной России, побеждавший АЕК в составе «Локо», подвел для «СЭ» итоги матча ЦСКА в Афинах.
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КАЖЕТСЯ, ИНТРИГА УМЕРЛА
— ЦСКА победил по всем статьям?
— Вопросы были только в первые полчаса. Поначалу греки пытались хоть
— Вопрос выхода в следующим раунд можно считать закрытым?
— Два мяча на выезде делают шансы ЦСКА очень высокими. Всякое, конечно, бывает, но я просто не вижу, за счет чего АЕК может отыграться в Москве.
— В 98-м в Кубке кубков вы забили решающий мяч афинцам на последней минуте ответного матча…
— (Смеется.) Вряд ли ЦСКА понадобится проявлять такой же героизм. Интрига здесь умерла. Хотя совпадение есть — армейцы тоже головой забили. Греки, видимо, не знают, что русские это умеют.
АЕК ИГРАЛ БЕЗ ОГОНЬКА В ГЛАЗАХ. СТРАННО…
— Вообще соперник
— Самое удивительное, я даже не увидел у них особого желания. Вроде бы такой важный матч, на своем стадионе… А огонька в глазах не было. Создали один неприятный момент, когда Алексей Березуцкий поскользнулся, но Щенников подстраховал. Форвард греков
— Голы со «стандартов» — результат домашних заготовок или банальных ошибок хозяев?
— Это всегда плод работы на тренировках. Кроме того ЦСКА мог спокойно доводить дело до разгрома. Чего стоит момент у Дзагоева, когда он добивал с убойной позиции, но не попал с нескольких метров. Так что грекам еще повезло.
— Атмосфера пустых трибун явно не помогала АЕК…
— Это его проблемы. Смысл о них рассуждать? Главное, ЦСКА сделал уверенный шаг в направлении следующего раунда.
— Акинфеев
— Прервал — хорошо. Но пока это только квалификационный раунд. Кроме того ноль пропущенных мячей — заслуга всей команды. В любом случае это плюс. Обычно футболисты не придают подобным вещам большого значения, но неприятным грузом, «топориком» они все равно висят.
— Акинфеев, говорят, придавал большое…
— Тогда тем более хорошо.
ВАСИН СПРАВИТСЯ
— В последнее время сильно критиковали Васина. В матче с «Локо» он допустил роковой ляп. Как вам его игра в Афинах?
— На этот раз он смотрелся уверенно. Голевую скидку сделал. В обороне мелкие ошибки были, но в целом выигрывал единоборства, страховал партнеров.
— А как вообще переживать такие сложные отрезки? У вас ведь наверняка подобное бывало.
— Только работой. Не думать о прошлом, готовиться к предстоящим матчам. Думаю, Васин справится. Кроме того я бы не отменял «летний» фактор — в это время года часто случаются физиологические спады. В августе все приходит в норму.
— Однако выбор исполнителей у ЦСКА весьма ограничен.
— Да, сильнее состав армейцев не становится. И если говорить об их перспективах на сезон, то понятно, что будет очень непросто. Удержаться в верхней части таблицы
— Что скажете о молодом Чалове? Шансы у парня были, но не забил.
— Пока его появление в старте — стечение обстоятельств. Это не лидер атаки. И если вспоминать Думбья или Мусу, то Чалову до них очень далеко. Да и Витинью явно выше классом. Но дай бог, чтобы парень прогрессировал. От этого выиграют все. В том числе сборная.
— А Головин? Дорос он до отъезда в Европу?
— Мне кажется, нет. По крайней мере, если говорить о серьезном клубе из серьезного чемпионата. Ну, уедет парень, сядет на лавку. И кому от этого станет лучше?
— Если говорить о сборной, то в последнее время оборона пугает: Васин ошибался,
— Давайте успокоимся. До чемпионата мира время есть. Вот Джикия на Кубке конфедераций соперника ударил ногой — такое нужно исключать, важно держать себя в руках. А то в следующий раз точно удалят. В остальном же не стоит нагнетать. Нормальные у нас защитники, среднего уровня. По отдельности минусы очевидны, но за счет командных действий можно добиться успеха, соорудить
|25.07.2017 20:30
|3-й отборочный раунд: 3-й отборочный раунд. Турнир 15
|OAKA Spiros Louis
|Маноло Хименес
|Виктор Гончаренко
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|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|3
|15
|Удары (всего)
|11
|4
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|1
|1
|Угловые
|7
|10
|Фолы
|16
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Марко Фриц (Германия)
|Боковой судья
|Хольгер Хеншель (Германия)
|Боковой судья
|Арно Блос (Германия)
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- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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