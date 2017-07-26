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https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/30492989/
26 июля 2017, 0:28 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Игорь Чугайнов: Серия Акинфеева? Но это же не группа!

Экс-защитник сборной России, побеждавший АЕК в составе «Локо», подвел для «СЭ» итоги матча ЦСКА в Афинах.

<nobr>Экс-защитник</nobr> побеждавший <span class=error>АЕК</span> в составе <span class=error>Локо</span> подвел итоги матча ЦСКА в Афинах. Увеличить
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КАЖЕТСЯ, ИНТРИГА УМЕРЛА

— ЦСКА победил по всем статьям?

— Вопросы были только в первые полчаса. Поначалу греки пытались хоть что-то создать. Как-никак Лига чемпионов. Но потом силы у них закончились. Тогда как армейцы здорово подготовились, особенно в плане «стандартов». Оба гола так и забили — с угловых.

— Вопрос выхода в следующим раунд можно считать закрытым?

— Два мяча на выезде делают шансы ЦСКА очень высокими. Всякое, конечно, бывает, но я просто не вижу, за счет чего АЕК может отыграться в Москве.

— В 98-м в Кубке кубков вы забили решающий мяч афинцам на последней минуте ответного матча…

(Смеется.) Вряд ли ЦСКА понадобится проявлять такой же героизм. Интрига здесь умерла. Хотя совпадение есть — армейцы тоже головой забили. Греки, видимо, не знают, что русские это умеют.

АЕК ИГРАЛ БЕЗ ОГОНЬКА В ГЛАЗАХ. СТРАННО…

— Вообще соперник красно-синих смотрелся совсем слабо, согласны?

— Самое удивительное, я даже не увидел у них особого желания. Вроде бы такой важный матч, на своем стадионе… А огонька в глазах не было. Создали один неприятный момент, когда Алексей Березуцкий поскользнулся, но Щенников подстраховал. Форвард греков как-то очень вальяжно себя повел. Это опять же говорит о настрое. Что, впрочем, не умаляет заслуг ЦСКА.

— Голы со «стандартов» — результат домашних заготовок или банальных ошибок хозяев?

— Это всегда плод работы на тренировках. Кроме того ЦСКА мог спокойно доводить дело до разгрома. Чего стоит момент у Дзагоева, когда он добивал с убойной позиции, но не попал с нескольких метров. Так что грекам еще повезло.

— Атмосфера пустых трибун явно не помогала АЕК…

— Это его проблемы. Смысл о них рассуждать? Главное, ЦСКА сделал уверенный шаг в направлении следующего раунда.

— Акинфеев наконец-то прервал свою серию без «сухих» матчей в Лиге чемпионов.

— Прервал — хорошо. Но пока это только квалификационный раунд. Кроме того ноль пропущенных мячей — заслуга всей команды. В любом случае это плюс. Обычно футболисты не придают подобным вещам большого значения, но неприятным грузом, «топориком» они все равно висят.

— Акинфеев, говорят, придавал большое…

— Тогда тем более хорошо.

ВАСИН СПРАВИТСЯ

— В последнее время сильно критиковали Васина. В матче с «Локо» он допустил роковой ляп. Как вам его игра в Афинах?

— На этот раз он смотрелся уверенно. Голевую скидку сделал. В обороне мелкие ошибки были, но в целом выигрывал единоборства, страховал партнеров.

— А как вообще переживать такие сложные отрезки? У вас ведь наверняка подобное бывало.

— Только работой. Не думать о прошлом, готовиться к предстоящим матчам. Думаю, Васин справится. Кроме того я бы не отменял «летний» фактор — в это время года часто случаются физиологические спады. В августе все приходит в норму.

— Однако выбор исполнителей у ЦСКА весьма ограничен.

— Да, сильнее состав армейцев не становится. И если говорить об их перспективах на сезон, то понятно, что будет очень непросто. Удержаться в верхней части таблицы премьер-лиги, выступая параллельно в еврокубках… Может просто не хватить сил.

— Что скажете о молодом Чалове? Шансы у парня были, но не забил.

— Пока его появление в старте — стечение обстоятельств. Это не лидер атаки. И если вспоминать Думбья или Мусу, то Чалову до них очень далеко. Да и Витинью явно выше классом. Но дай бог, чтобы парень прогрессировал. От этого выиграют все. В том числе сборная.

— А Головин? Дорос он до отъезда в Европу?

— Мне кажется, нет. По крайней мере, если говорить о серьезном клубе из серьезного чемпионата. Ну, уедет парень, сядет на лавку. И кому от этого станет лучше?

— Если говорить о сборной, то в последнее время оборона пугает: Васин ошибался, из-под Кудряшова забивают, Джикия едва не «привез» гол в Уфе. Да и братья Березуцкие не идеальны. А чемпионат мира так скоро. Как быть?

— Давайте успокоимся. До чемпионата мира время есть. Вот Джикия на Кубке конфедераций соперника ударил ногой — такое нужно исключать, важно держать себя в руках. А то в следующий раз точно удалят. В остальном же не стоит нагнетать. Нормальные у нас защитники, среднего уровня. По отдельности минусы очевидны, но за счет командных действий можно добиться успеха, соорудить что-то непроходимое. А это уже задача тренеров.

25.07.2017 20:30 3-й отборочный раунд: 3-й отборочный раунд. Турнир 15 OAKA Spiros Louis
АЕК 0:2 ЦСКА
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Маноло Хименес Виктор Гончаренко
Голы
10 Алан Дзагоев (В. Васин, Виктор Винисиус Витинью) 45+1′
3 Понтус Вернблум (Виктор Винисиус Витинью) 56′
Составы
Янис Анестис 22
Родригу Галу 12
Михалис Бакакис 2
Огньен Враньеш 4
Дмитрий Чигринский 19
Астрит Айдаревич 6
Якоб Юханссон 18
Петрос Манталос (к) 20
60′ Марко Ливая 10
Угу Алмейда 9
71′ Лазарос Христодулопулос 7
90′ Патрисио Родригес 29
60′ Андре Симоэш 8
Виктор Клонаридис 28
35 Игорь Акинфеев (к)
5 Виктор Васин
6 Алексей Березуцкий
24 Василий Березуцкий
2 Мариу Фернандес
42 Георгий Щенников
11 Виктор Винисиус Витинью
3 Понтус Вернблум
10 Алан Дзагоев 75′
66 Бибрас Натхо
17 Александр Головин 83′
8 Георгий Миланов
63 Федор Чалов 87′
31 Александр I Макаров
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
0 Голевые моменты 3
15 Удары (всего) 11
4 Удары в створ 4
0 Штанги, перекладины 1
1 Угловые 7
10 Фолы 16
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Марко Фриц (Германия)
Боковой судья Хольгер Хеншель (Германия)
Боковой судья Арно Блос (Германия)
Обозначения
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