Гол Эменике помог «Олимпиакосу» обыграть «Партизан» в квалификации Лиги чемпионов

В составе победителей дубль оформил представитель Коморских Островов Эль-Фарду бен Набуан (6-я и 56-я минуты), также гол забил нигериец Эммануэль Эменике (90). У хозяев отличился камерунец Леандре Тавамба (10).

Эменике с 2011 по 2013 год выступал за московский «Спартак», с которым стал серебряным призером чемпионата России — 2011/12.

Ответный матч команды проведут 2 августа на стадионе «Караискакис» в городе Пирей.

Результаты других матчей:

«Карабах» (Азербайджан) — «Шериф» (Молдавия) — 0:0.

«Славия» (Чехия) — БАТЭ (Белоруссия) — 1:0.

«Стяуа» (Румыния) — «Виктория» (Чехия) — 2:2.

«Вардар» (Македония) — «Копенгаген» (Дания) — 1:0.