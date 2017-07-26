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26 июля 2017, 0:15 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Гол Эменике помог «Олимпиакосу» обыграть «Партизан» в квалификации Лиги чемпионов

ТАСС, 26 июля. Греческий «Олимпиакос» со счетом 3:1 одержал победу над сербским «Партизаном» в первой встрече третьего квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов. Матч прошел в Белграде на стадионе «Партизан».

В составе победителей дубль оформил представитель Коморских Островов Эль-Фарду бен Набуан (6-я и 56-я минуты), также гол забил нигериец Эммануэль Эменике (90). У хозяев отличился камерунец Леандре Тавамба (10).

Эменике с 2011 по 2013 год выступал за московский «Спартак», с которым стал серебряным призером чемпионата России — 2011/12.

Ответный матч команды проведут 2 августа на стадионе «Караискакис» в городе Пирей.

Результаты других матчей:

«Карабах» (Азербайджан) — «Шериф» (Молдавия) — 0:0.

«Славия» (Чехия) — БАТЭ (Белоруссия) — 1:0.

«Стяуа» (Румыния) — «Виктория» (Чехия) — 2:2.

«Вардар» (Македония) — «Копенгаген» (Дания) — 1:0.
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