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26 июля 2017, 0:07 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Футболист ЦСКА Чалов не ожидал, что выйдет в стартовом составе на матч с АЕКом

АФИНЫ, 25 июля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Нападающий московского ЦСКА Федор Чалов не ожидал, что выйдет в стартовом составе команды на матч с греческим АЕКом. Впечатлениями от встречи футболист поделился с ТАСС.

Нападающий считает итоговый счет закономерным. Увеличить
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Первый матч третьего отборочного раунда Лиги чемпионов, который прошел во вторник в Афинах, завершился победой армейцев со счетом 2:0, голами отметились Алан Дзагоев и Понтус Вернблум.

«Если честно, не ожидал, что выйду. Сначала было немного волнения, потому что в этом сезоне впервые вышел в “старте”. Но со стартовым свистком успокоился и втянулся в игру», — признался Чалов.

Нападающий считает итоговый счет закономерным: «Мы выполнили установку тренера. Правда, нужно было быстро забить, но получилось только в конце тайма. На самом деле могли еще пару раз отличиться. Думаю, заслуженно победили».

«Раньше времени о проходе в следующий раунд говорить не стоит, все-таки в Лиге чемпионов все команды сильные, но результат хороший», — отметил форвард.

Ответная игра пройдет в Москве 2 августа.

25.07.2017 20:30 3-й отборочный раунд: 3-й отборочный раунд. Турнир 15 OAKA Spiros Louis
АЕК 0:2 ЦСКА
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Маноло Хименес Виктор Гончаренко
Голы
10 Алан Дзагоев (В. Васин, Виктор Винисиус Витинью) 45+1′
3 Понтус Вернблум (Виктор Винисиус Витинью) 56′
Составы
Янис Анестис 22
Родригу Галу 12
Михалис Бакакис 2
Огньен Враньеш 4
Дмитрий Чигринский 19
Астрит Айдаревич 6
Якоб Юханссон 18
Петрос Манталос (к) 20
60′ Марко Ливая 10
Угу Алмейда 9
71′ Лазарос Христодулопулос 7
90′ Патрисио Родригес 29
60′ Андре Симоэш 8
Виктор Клонаридис 28
35 Игорь Акинфеев (к)
5 Виктор Васин
6 Алексей Березуцкий
24 Василий Березуцкий
2 Мариу Фернандес
42 Георгий Щенников
11 Виктор Винисиус Витинью
3 Понтус Вернблум
10 Алан Дзагоев 75′
66 Бибрас Натхо
17 Александр Головин 83′
8 Георгий Миланов
63 Федор Чалов 87′
31 Александр I Макаров
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
0 Голевые моменты 3
15 Удары (всего) 11
4 Удары в створ 4
0 Штанги, перекладины 1
1 Угловые 7
10 Фолы 16
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Марко Фриц (Германия)
Боковой судья Хольгер Хеншель (Германия)
Боковой судья Арно Блос (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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