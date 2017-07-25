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ЦСКА

АКИНФЕЕВ — 6,0. В первом тайме остался без работы — при всех попытках давления соперник ни разу не пробил в створ. После перерыва без какого труда ликвидировал три простых удара по центру и прервал-таки свою черную серию в Лиге чемпионов.

МАРИУ ФЕРНАНДЕС — 6,0. До перерыва долгое время скромничал в атакующих действиях, сосредоточившись на обороне. Пару раз пропустил мимо себя соперников, но обошлось без последствий. Потом прибавил и помог команде перевести игру на чужую половину поля. Выполнил парочку неплохих прострелов.

ВАСИН — 6,0. Перебрался из самой сердцевины обороны на позицию правого центрального защитника. С обязанностями справился — не без погрешностей, но главное, что не допустил ляпов. А еще отметился важной голевой скидкой на Дзагоева при первом голе. После перерыва выдал отличный пас через все поле на выход Чалову.

В. БЕРЕЗУЦКИЙ — 6,5. Подстраховывал, подчищал, выносил мячи из штрафной. Куда уютнее, чем Васин, чувствовал себя в самом центре обороны, так и не позволив нападающим хотя бы раз пробить из штрафной.

А. БЕРЕЗУЦКИЙ — 5,5. Грубо ошибся на 19-й минуте, когда проскочил мимо мяча и не прервал пас на Христодулопулоса, вырвавшегося почти один на один. Еще пару раз нарушил правила на фланге. В остальном играл без ошибок.

ЩЕННИКОВ — 6,0. Спас команду на 19-й минуте, когда в последний момент подстраховал А. Березуцкого и выбил мяч у соперника, готовящегося нанести удар с близкого расстояния. Время от времени подключался к атакам, помогая команде перевести игру подальше от своих ворот. Упреков не заслужил.

ВЕРНБЛУМ — 6,5. Не очень здорово начал встречу: проигрывал зону подбора, не успевал перекрывать соперников, грубо нарушил правила возле своей штрафной. Но полностью исправился в атакующих действиях: в первом тайме попал в перекладину дальним ударом, а во втором забил важный гол, удвоив преимущество армейцев.

ГОЛОВИН — 5,5. Эффектными действиями не отметился, но отработал добротно и полезно. Во втором тайме прибавил в движении и помог команде чаще доводить мяч до чужой штрафной.

ДЗАГОЕВ — 6,5. В дебюте матча выглядел неважно, мало получал мяч, плохо продвигал его вперед и однажды допустил огромную разреженную зону в центре. Однако потом великолепно сыграл при первом голе: ворвался в штрафную, пробежал мимо всех соперников, очутился во вратарской и замкнул скидку Васина.

ЧАЛОВ — 5,5. Все свои моменты получил уже во втором тайме, но воспользоваться ими не сумел — сначала проиграл голкиперу в ближнем бою, потом промахнулся мимо мяча после прострела Мариу Фернандеса. Однако «дергал» защитников неплохо и порцию похвалы заслужил.

ВИТИНЬЮ — 6,5. С игры проявить себя не смог, на удар вышел лишь раз, и то мяч застрял в ногах соперников. Зато классно подавал угловые, которые и закончились двумя голами. После перерыва мог претендовать на пенальти, подставившись в чужой штрафной под толчок соперника, но судья не решился на 11-метровый.

НАТХО — 5,5. Дисциплинированно провел свою 15-минутку.

МИЛАНОВ — б/о.

МАКАРОВ — б/о.

АЕК

АНЕСТИС — 5,0. Ничем не смог помочь при пропущенных голах, однако и вопросы стоит адресовать, прежде всего, защитникам. Выручил уже при 0:2, ликвидировав выход один на один Чалова под углом.

ГАЛУ — 5,5. Резво бегал по правой бровке в атаке, смещался в центр, нанес один неплохой плотный удар в конце первого тайма. После перерыва уменьшил активность и не запомнился почти ничем.

ВРАНЬЕШ — 5,5. Здорово действовал до перерыва, опережал Витинью и выносил мяч из штрафной. Но при угловых помочь партнерам не смог, хотя напрямую ни к одному из голов и не причастен.

ЧИГРИНСКИЙ — 5,0. Допускал брак в передачах, ошибался позиционно. Позволил продавить себя Васину перед первым голом, упустил во втором тайме Чалова после длинного паса с фланга.

БАКАКИС — 5,0. Почти не проявил себя в атаке, статистом выступил при первом голе, не допрыгнув до мяча в своей штрафной (главную ошибку допустил не он).

АЙДАРЕВИЧ — 5,0. Настырно лез в борьбу, нанес один дальний удар из зоны побора. Во втором тайме стал играть менее активно, позволив ЦСКА завладеть преимуществом.

СИМОЭШ — 5,0. В первой половине неплохо работал с мячом и помогал команде развивать позиционные атаки, подчищал и собирал отскоки в центре. Однако не очень здорово проявил себя при двух угловых, закончившихся пропущенными голами. Сначала не среагировал на рывок Дзагоева, хотя мог бы сделать это. Потом не допрыгнул до мяча в борьбе с Вернблумом — впрочем, в том эпизоде из-за Ливая остался против двух соперников сразу.

ЮХАНССОН — 5,0. Острых действий в свой актив не записал. С мячом работал на первых минутах много, а потом уже ушел в тень.

ХРИСТОДУЛОПУЛОС — 6,0. Самый активный игрок в составе АЕК. Много лез в дриблинг, искал обостряющие решения, зарабатывал штрафные, бил из любой позиции. Но все его удары, кроме одного, пролетели мимо ворот.

МАНТАЛОС — 5,0. Заработал один опасный штрафной на левом фланге в первом тайме. На этом всё.

ЛИВАЯ — 4,5. Неважно отыграл в нападении, не получал мяч в ударной ситуации и не преуспевал в дриблинге. В моменте со вторым голом отвечал за Вернблума, но не уследил за ним и сделал несколько шагов в другую сторону. Вскоре был заменен.

УГУ АЛМЕЙДА — 5,0. Был призван помочь партнерам продавить армейскую оборону, но сделать этого не сумел.

КЛОНАРИДИС — 5,0. Успел нанести парочку ударов со средней дистанции — опасных, но неточных.

РОДРИГЕС — 5,0. Заработал желтую карточку за подкат, а в атаке себя не проявил.