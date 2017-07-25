Витинью, Дзагоев и Вернблум — 6,5 за победу в Афинах
«СЭ» по персоналиям разобрал игру армейцев в Греции.
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ЦСКА
АКИНФЕЕВ — 6,0. В первом тайме остался без работы — при всех попытках давления соперник ни разу не пробил в створ. После перерыва без какого труда ликвидировал три простых удара по центру и
МАРИУ ФЕРНАНДЕС — 6,0. До перерыва долгое время скромничал в атакующих действиях, сосредоточившись на обороне. Пару раз пропустил мимо себя соперников, но обошлось без последствий. Потом прибавил и помог команде перевести игру на чужую половину поля. Выполнил парочку неплохих прострелов.
ВАСИН — 6,0. Перебрался из самой сердцевины обороны на позицию правого центрального защитника. С обязанностями справился — не без погрешностей, но главное, что не допустил ляпов. А еще отметился важной голевой скидкой на Дзагоева при первом голе. После перерыва выдал отличный пас через все поле на выход Чалову.
В. БЕРЕЗУЦКИЙ — 6,5. Подстраховывал, подчищал, выносил мячи из штрафной. Куда уютнее, чем Васин, чувствовал себя в самом центре обороны, так и не позволив нападающим хотя бы раз пробить из штрафной.
А. БЕРЕЗУЦКИЙ — 5,5. Грубо ошибся на 19-й минуте, когда проскочил мимо мяча и не прервал пас на Христодулопулоса, вырвавшегося почти один на один. Еще пару раз нарушил правила на фланге. В остальном играл без ошибок.
ЩЕННИКОВ — 6,0. Спас команду на 19-й минуте, когда в последний момент подстраховал А. Березуцкого и выбил мяч у соперника, готовящегося нанести удар с близкого расстояния. Время от времени подключался к атакам, помогая команде перевести игру подальше от своих ворот. Упреков не заслужил.
ВЕРНБЛУМ — 6,5. Не очень здорово начал встречу: проигрывал зону подбора, не успевал перекрывать соперников, грубо нарушил правила возле своей штрафной. Но полностью исправился в атакующих действиях: в первом тайме попал в перекладину дальним ударом, а во втором забил важный гол, удвоив преимущество армейцев.
ГОЛОВИН — 5,5. Эффектными действиями не отметился, но отработал добротно и полезно. Во втором тайме прибавил в движении и помог команде чаще доводить мяч до чужой штрафной.
ДЗАГОЕВ — 6,5. В дебюте матча выглядел неважно, мало получал мяч, плохо продвигал его вперед и однажды допустил огромную разреженную зону в центре. Однако потом великолепно сыграл при первом голе: ворвался в штрафную, пробежал мимо всех соперников, очутился во вратарской и замкнул скидку Васина.
ЧАЛОВ — 5,5. Все свои моменты получил уже во втором тайме, но воспользоваться ими не сумел — сначала проиграл голкиперу в ближнем бою, потом промахнулся мимо мяча после прострела Мариу Фернандеса. Однако «дергал» защитников неплохо и порцию похвалы заслужил.
ВИТИНЬЮ — 6,5. С игры проявить себя не смог, на удар вышел лишь раз, и то мяч застрял в ногах соперников. Зато классно подавал угловые, которые и закончились двумя голами. После перерыва мог претендовать на пенальти, подставившись в чужой штрафной под толчок соперника, но судья не решился на 11-метровый.
НАТХО — 5,5. Дисциплинированно провел свою 15-минутку.
МИЛАНОВ — б/о.
МАКАРОВ — б/о.
АЕК
АНЕСТИС — 5,0. Ничем не смог помочь при пропущенных голах, однако и вопросы стоит адресовать, прежде всего, защитникам. Выручил уже при 0:2, ликвидировав выход один на один Чалова под углом.
ГАЛУ — 5,5. Резво бегал по правой бровке в атаке, смещался в центр, нанес один неплохой плотный удар в конце первого тайма. После перерыва уменьшил активность и не запомнился почти ничем.
ВРАНЬЕШ — 5,5. Здорово действовал до перерыва, опережал Витинью и выносил мяч из штрафной. Но при угловых помочь партнерам не смог, хотя напрямую ни к одному из голов и не причастен.
ЧИГРИНСКИЙ — 5,0. Допускал брак в передачах, ошибался позиционно. Позволил продавить себя Васину перед первым голом, упустил во втором тайме Чалова после длинного паса с фланга.
БАКАКИС — 5,0. Почти не проявил себя в атаке, статистом выступил при первом голе, не допрыгнув до мяча в своей штрафной (главную ошибку допустил не он).
АЙДАРЕВИЧ — 5,0. Настырно лез в борьбу, нанес один дальний удар из зоны побора. Во втором тайме стал играть менее активно, позволив ЦСКА завладеть преимуществом.
СИМОЭШ — 5,0. В первой половине неплохо работал с мячом и помогал команде развивать позиционные атаки, подчищал и собирал отскоки в центре. Однако не очень здорово проявил себя при двух угловых, закончившихся пропущенными голами. Сначала не среагировал на рывок Дзагоева, хотя мог бы сделать это. Потом не допрыгнул до мяча в борьбе с Вернблумом — впрочем, в том эпизоде
ЮХАНССОН — 5,0. Острых действий в свой актив не записал. С мячом работал на первых минутах много, а потом уже ушел в тень.
ХРИСТОДУЛОПУЛОС — 6,0. Самый активный игрок в составе АЕК. Много лез в дриблинг, искал обостряющие решения, зарабатывал штрафные, бил из любой позиции. Но все его удары, кроме одного, пролетели мимо ворот.
МАНТАЛОС — 5,0. Заработал один опасный штрафной на левом фланге в первом тайме. На этом всё.
ЛИВАЯ — 4,5. Неважно отыграл в нападении, не получал мяч в ударной ситуации и не преуспевал в дриблинге. В моменте со вторым голом отвечал за Вернблума, но не уследил за ним и сделал несколько шагов в другую сторону. Вскоре был заменен.
УГУ АЛМЕЙДА — 5,0. Был призван помочь партнерам продавить армейскую оборону, но сделать этого не сумел.
КЛОНАРИДИС — 5,0. Успел нанести парочку ударов со средней дистанции — опасных, но неточных.
РОДРИГЕС — 5,0. Заработал желтую карточку за подкат, а в атаке себя не проявил.
|25.07.2017 20:30
|3-й отборочный раунд: 3-й отборочный раунд. Турнир 15
|OAKA Spiros Louis
|Маноло Хименес
|Виктор Гончаренко
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|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|3
|15
|Удары (всего)
|11
|4
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|1
|1
|Угловые
|7
|10
|Фолы
|16
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Марко Фриц (Германия)
|Боковой судья
|Хольгер Хеншель (Германия)
|Боковой судья
|Арно Блос (Германия)
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