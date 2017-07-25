Руслан Нигматуллин: Открыл шампанское в честь Акинфеева
Бывший вратарь ЦСКА Руслан Нигматуллин поздравил голкипера армейцев Игоря Акинфеева, который в матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов с АЕК (2:0) сумел прервать серию с пропущенными голами.
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Антирекорд длился 43 встречи. За это время россиянин пропустил 84 мяча в самом престижном клубном европейском турнире.
— Уже открыл шампанское, — сказал Нигматуллин. — Присоединились к празднованию (улыбается). На самом деле, могу только порадоваться за Игоря с тем, что разговоры об этом пресловутом антирекорде закончатся и можно будет сосредоточиться на том, чтобы бить положительные рекорды.
|25.07.2017 20:30
|3-й отборочный раунд: 3-й отборочный раунд. Турнир 15
|OAKA Spiros Louis
Главные тренеры
|Маноло Хименес
|Виктор Гончаренко
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|3
|15
|Удары (всего)
|11
|4
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|1
|1
|Угловые
|7
|10
|Фолы
|16
|2
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Марко Фриц (Германия)
|Боковой судья
|Хольгер Хеншель (Германия)
|Боковой судья
|Арно Блос (Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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