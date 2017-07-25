Руслан Нигматуллин: Открыл шампанское в честь Акинфеева

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Антирекорд длился 43 встречи. За это время россиянин пропустил 84 мяча в самом престижном клубном европейском турнире.

— Уже открыл шампанское, — сказал Нигматуллин. — Присоединились к празднованию (улыбается). На самом деле, могу только порадоваться за Игоря с тем, что разговоры об этом пресловутом антирекорде закончатся и можно будет сосредоточиться на том, чтобы бить положительные рекорды.