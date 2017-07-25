Гончаренко: Богатый опыт ЦСКА в Лиге чемпионов сказался в матче с АЕКом

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Во вторник ЦСКА на выезде со счетом 2:0 победил АЕК в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Голы на счету Алана Дзагоева и Понтуса Вернблума.

«Это только полпути, но это хороший задел, — считает Гончаренко. — Но расслабляться нельзя. Что касается самой игры, думаю, сказался богатый опыт в Лиге чемпионов. Контролировали ход игры и выжали два гола с угловых».

«Нам надо было реагировать на то, что было с “Локомотивом” и “Анжи”. С Чаловым надо было усилить давление впереди. Также сменили позициями Васина и Василия Березуцкого. Думаю, перестановки сыграли на пользу», — сказал тренер армейцев.

«Васин играл справа в тройке центральных, а в центр смещался только по ситуации», — добавил специалист.

Акинфеев сбросит «оковы давления»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев должен сбросить «оковы давления» после окончания антирекордной серии в Лиге чемпионов, считает тренер. В гостевой встрече с АЕКом 31-летний голкипер сумел сохранить ворота в неприкосновенности, прервав антирекордную серию в турнире из 43 матчей.

«Мы поздравили Игоря с окончанием это серии. Как бы мы не хотели, серия, конечно, на него довлела. Надеюсь, теперь он сбросит оковы», — сказал тренер армейцев.

«Игорь установил множество других рекордов, эту серию тоже надо было остановить», — добавил Гончаренко.

В предыдущий раз Акинфеев отыграл в Лиге чемпионов «на ноль» 1 ноября 2006 года в Лондоне — в игре группового раунда с английским «Арсеналом».

Ответная игра команд пройдет в Москве 2 августа.