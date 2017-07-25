Гончаренко: Богатый опыт ЦСКА в Лиге чемпионов сказался в матче с АЕКом
АФИНЫ, 25 июля. /ТАСС/. Богатый опыт выступлений московского ЦСКА в футбольной Лиге чемпионов сказался в победном для клуба матче с греческим АЕКом. Такое мнение на послематчевой
пресс-конференции высказал главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.
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Во вторник ЦСКА на выезде со счетом 2:0 победил АЕК в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Голы на счету Алана Дзагоева и Понтуса Вернблума.
«Это только полпути, но это хороший задел, — считает Гончаренко. — Но расслабляться нельзя. Что касается самой игры, думаю, сказался богатый опыт в Лиге чемпионов. Контролировали ход игры и выжали два гола с угловых».
«Нам надо было реагировать на то, что было с “Локомотивом” и “Анжи”. С Чаловым надо было усилить давление впереди. Также сменили позициями Васина и Василия Березуцкого. Думаю, перестановки сыграли на пользу», — сказал тренер армейцев.
«Васин играл справа в тройке центральных, а в центр смещался только по ситуации», — добавил специалист.
Акинфеев сбросит «оковы давления»
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев должен сбросить «оковы давления» после окончания антирекордной серии в Лиге чемпионов, считает тренер. В гостевой встрече с АЕКом 31-летний голкипер сумел сохранить ворота в неприкосновенности, прервав антирекордную серию в турнире из 43 матчей.
«Мы поздравили Игоря с окончанием это серии. Как бы мы не хотели, серия, конечно, на него довлела. Надеюсь, теперь он сбросит оковы», — сказал тренер армейцев.
«Игорь установил множество других рекордов, эту серию тоже надо было остановить», — добавил Гончаренко.
В предыдущий раз Акинфеев отыграл в Лиге чемпионов «на ноль» 1 ноября 2006 года в Лондоне — в игре группового раунда с английским «Арсеналом».
Ответная игра команд пройдет в Москве 2 августа.
|25.07.2017 20:30
|3-й отборочный раунд: 3-й отборочный раунд. Турнир 15
|OAKA Spiros Louis
|Маноло Хименес
|Виктор Гончаренко
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|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|3
|15
|Удары (всего)
|11
|4
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|1
|1
|Угловые
|7
|10
|Фолы
|16
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Марко Фриц (Германия)
|Боковой судья
|Хольгер Хеншель (Германия)
|Боковой судья
|Арно Блос (Германия)
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