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25 июля 2017, 23:03 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Гончаренко: Богатый опыт ЦСКА в Лиге чемпионов сказался в матче с АЕКом

АФИНЫ, 25 июля. /ТАСС/. Богатый опыт выступлений московского ЦСКА в футбольной Лиге чемпионов сказался в победном для клуба матче с греческим АЕКом. Такое мнение на послематчевой пресс-конференции высказал главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.

По словам тренера армейцам нельзя расслабляться перед ответной встречей. Увеличить
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Во вторник ЦСКА на выезде со счетом 2:0 победил АЕК в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Голы на счету Алана Дзагоева и Понтуса Вернблума.

«Это только полпути, но это хороший задел, — считает Гончаренко. — Но расслабляться нельзя. Что касается самой игры, думаю, сказался богатый опыт в Лиге чемпионов. Контролировали ход игры и выжали два гола с угловых».

«Нам надо было реагировать на то, что было с “Локомотивом” и “Анжи”. С Чаловым надо было усилить давление впереди. Также сменили позициями Васина и Василия Березуцкого. Думаю, перестановки сыграли на пользу», — сказал тренер армейцев.

«Васин играл справа в тройке центральных, а в центр смещался только по ситуации», — добавил специалист.

Акинфеев сбросит «оковы давления»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев должен сбросить «оковы давления» после окончания антирекордной серии в Лиге чемпионов, считает тренер. В гостевой встрече с АЕКом 31-летний голкипер сумел сохранить ворота в неприкосновенности, прервав антирекордную серию в турнире из 43 матчей.

«Мы поздравили Игоря с окончанием это серии. Как бы мы не хотели, серия, конечно, на него довлела. Надеюсь, теперь он сбросит оковы», — сказал тренер армейцев.

«Игорь установил множество других рекордов, эту серию тоже надо было остановить», — добавил Гончаренко.

В предыдущий раз Акинфеев отыграл в Лиге чемпионов «на ноль» 1 ноября 2006 года в Лондоне — в игре группового раунда с английским «Арсеналом».

Ответная игра команд пройдет в Москве 2 августа.

25.07.2017 20:30 3-й отборочный раунд: 3-й отборочный раунд. Турнир 15 OAKA Spiros Louis
АЕК 0:2 ЦСКА
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Маноло Хименес Виктор Гончаренко
Голы
10 Алан Дзагоев (В. Васин, Виктор Винисиус Витинью) 45+1′
3 Понтус Вернблум (Виктор Винисиус Витинью) 56′
Составы
Янис Анестис 22
Родригу Галу 12
Михалис Бакакис 2
Огньен Враньеш 4
Дмитрий Чигринский 19
Астрит Айдаревич 6
Якоб Юханссон 18
Петрос Манталос (к) 20
60′ Марко Ливая 10
Угу Алмейда 9
71′ Лазарос Христодулопулос 7
90′ Патрисио Родригес 29
60′ Андре Симоэш 8
Виктор Клонаридис 28
35 Игорь Акинфеев (к)
5 Виктор Васин
6 Алексей Березуцкий
24 Василий Березуцкий
2 Мариу Фернандес
42 Георгий Щенников
11 Виктор Винисиус Витинью
3 Понтус Вернблум
10 Алан Дзагоев 75′
66 Бибрас Натхо
17 Александр Головин 83′
8 Георгий Миланов
63 Федор Чалов 87′
31 Александр I Макаров
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
0 Голевые моменты 3
15 Удары (всего) 11
4 Удары в створ 4
0 Штанги, перекладины 1
1 Угловые 7
10 Фолы 16
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Марко Фриц (Германия)
Боковой судья Хольгер Хеншель (Германия)
Боковой судья Арно Блос (Германия)
Обозначения
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