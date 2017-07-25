Два угловых — и серии конец? Как ЦСКА победил афинскую жару
Долгожданный сухой матч Акинфеева в Лиге чемпионов и первая победа Гончаренко в еврокубках вместе с ЦСКА.
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Видимо, что-то случилось...
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Главный вопрос, интересовавший греческих журналистов перед матчем с ЦСКА, — как футболисты из Москвы выдержат афинскую жару. Как будто знали, что в этом году лето прошло мимо российской столицы. Даже в девять вечера градусник показывал +33 в тени. А днём здесь не спасает ничего, кроме кондиционера в полностью закрытом помещении.
Хотя температура на фанатской трибуне Олимпийского стадиона в Афинах точно была ещё выше. Пока команды выходили на поле, болельщики АЕК зажгли файеры,
Перед матчем ЦСКА на официальном сайте попросил своих болельщиков воздержаться от поездок на афинском метро в целях безопасности. Самих «армейцев» сопровождал целый кортеж из полиции — один автобус и пять мотоциклов. И до попадания в чашу стадиона было не совсем понятно, к чему такие суровые меры безопасности.
Все 70 тысяч мест фанаты АЕК заполнить не смогли, хотя атмосфера для болельщиков из России была гнетущей.
***
Выбором стартового состава Гончаренко, как и обещал за день до игры, не удивил. По сравнению с дерби против «Локо» дваизменения — значительное и небольшое.
В начале игры было видно, как Васин нервничает, будто матч с «Локомотивом» продолжается в Афинах, — дарил мяч соперникам и один раз чуть не устроил голевую контратаку на ворота Акинфеева. Но уже к концу тайма Васин стал героем. Четвёртый угловой у ворот АЕКа закончился точным навесом Витиньо на защитника, который скинул мяч Дзагоеву на пустые ворота. В следующую секунду команды уходили на перерыв в гробовой тишине, и за безопасность на трибунах снова стало немного страшно.
Следующий угловой уже после перерыва стал для ЦСКА третьим голевым в сезоне. На этот раз Витиньо нашёл в штрафной Вернблума, который беспрепятственно пробил в угол — 0:2. А через 10 минут счёт мог стать разгромным, если бы Дзагоев попал по скачущему мячу и пустым воротам.
Тем временем у АЕКа вообще перестала получаться игра впереди. Замена Ливайи на Алмейду — бывшего игрока «Рубина» на
***
В не самой яркой, но очень уверенной победе ЦСКА над АЕК произошло ещё два очень важных для «армейцев» события.
ЦСКА возвращается в Москву с солидным запасом в два гола. На команду Слуцкого, нервно проходившую каждый раунд Лиги чемпионов, этот состав точно не похож. После такого результата «армейцы» вполне могут рассчитывать на полноценную евроосень. Ответный матч против афинян на «ВЭБ-Арене» состоится 2 августа.
|25.07.2017 20:30
|3-й отборочный раунд: 3-й отборочный раунд. Турнир 15
|OAKA Spiros Louis
|Маноло Хименес
|Виктор Гончаренко
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|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|3
|15
|Удары (всего)
|11
|4
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|1
|1
|Угловые
|7
|10
|Фолы
|16
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Марко Фриц (Германия)
|Боковой судья
|Хольгер Хеншель (Германия)
|Боковой судья
|Арно Блос (Германия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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