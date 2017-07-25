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25 июля 2017, 22:39 | Футбол: Еврокубки | РБК-Спорт

Акинфеев отыграл в Лиге чемпионов первый матч «на ноль» за 11 лет

ЦСКА выиграл первый матч в квалификационном турнире Лиги чемпионов у АЕКа. В этой игре прервалась антирекордная серия вратаря Игоря Акинфеева.

ЦСКА выиграл первый матч в квалификационном турнире Лиги чемпионов у <span class=error>АЕКа</span>. В этой игре прервалась антирекордная серия вратаря Игоря Акинфеева. Увеличить
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Матч в Афинах завершился со счетом 2:0 в пользу ЦСКА. За минуту до конца первого тайма счет открыл Алан Дзагоев, который забил после подачи углового. Виктор Васин после паса Витиньо сбросил мяч на Дзагоева, а полузащитник забил ударом головой из пределов вратарской.

В начале второго тайма похожий гол забил Понтус Вернблум. Витиньо вновь подал с углового, игрок АЕКа Марко Ливайя упустил шведа в штрафной, и тот без помех отправил мяч в сетку.

Матч против АЕКа стал первым для Игоря Акинфеева за 11 лет в Лиге чемпионов, в котором армейский вратарь сумел сохранить свои ворота сухими. В последний раз Акинфеев смог отстоять в Лиге чемпионов «на ноль» 21 ноября 2006 года. С тех пор он пропускал в 43 матчах подряд, из которых четыре матча прошли в квалификационном турнире. Всего за это время Акинфеев пропустил 77 голов в основном турнире Лиги чемпионов и 7 голов в квалификационных матчах. В основном турнире Лиги чемпионов антирекордная серия Акинфеева пока не прервалась.

Ответный матч состоится 2 августа. Если ЦСКА выиграет по сумме двух матчей у АЕКа, то пройдет в раунд плей-офф Лиги чемпионов. Пары, которые сыграют между собой на этой стадии, будут определены жребием.

Россия в сезоне 2017/2018 годов представлена в Лиге чемпионов двумя командами. Чемпион страны «Спартак» начнет выступление в турнире с группового раунда.

25.07.2017 20:30 3-й отборочный раунд: 3-й отборочный раунд. Турнир 15 OAKA Spiros Louis
АЕК 0:2 ЦСКА
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Маноло Хименес Виктор Гончаренко
Голы
10 Алан Дзагоев (В. Васин, Виктор Винисиус Витинью) 45+1′
3 Понтус Вернблум (Виктор Винисиус Витинью) 56′
Составы
Янис Анестис 22
Родригу Галу 12
Михалис Бакакис 2
Огньен Враньеш 4
Дмитрий Чигринский 19
Астрит Айдаревич 6
Якоб Юханссон 18
Петрос Манталос (к) 20
60′ Марко Ливая 10
Угу Алмейда 9
71′ Лазарос Христодулопулос 7
90′ Патрисио Родригес 29
60′ Андре Симоэш 8
Виктор Клонаридис 28
35 Игорь Акинфеев (к)
5 Виктор Васин
6 Алексей Березуцкий
24 Василий Березуцкий
2 Мариу Фернандес
42 Георгий Щенников
11 Виктор Винисиус Витинью
3 Понтус Вернблум
10 Алан Дзагоев 75′
66 Бибрас Натхо
17 Александр Головин 83′
8 Георгий Миланов
63 Федор Чалов 87′
31 Александр I Макаров
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
0 Голевые моменты 3
15 Удары (всего) 11
4 Удары в створ 4
0 Штанги, перекладины 1
1 Угловые 7
10 Фолы 16
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Марко Фриц (Германия)
Боковой судья Хольгер Хеншель (Германия)
Боковой судья Арно Блос (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
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