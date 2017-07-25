Акинфеев отыграл в Лиге чемпионов первый матч «на ноль» за 11 лет

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Матч в Афинах завершился со счетом 2:0 в пользу ЦСКА. За минуту до конца первого тайма счет открыл Алан Дзагоев, который забил после подачи углового. Виктор Васин после паса Витиньо сбросил мяч на Дзагоева, а полузащитник забил ударом головой из пределов вратарской.

В начале второго тайма похожий гол забил Понтус Вернблум. Витиньо вновь подал с углового, игрок АЕКа Марко Ливайя упустил шведа в штрафной, и тот без помех отправил мяч в сетку.

Матч против АЕКа стал первым для Игоря Акинфеева за 11 лет в Лиге чемпионов, в котором армейский вратарь сумел сохранить свои ворота сухими. В последний раз Акинфеев смог отстоять в Лиге чемпионов «на ноль» 21 ноября 2006 года. С тех пор он пропускал в 43 матчах подряд, из которых четыре матча прошли в квалификационном турнире. Всего за это время Акинфеев пропустил 77 голов в основном турнире Лиги чемпионов и 7 голов в квалификационных матчах. В основном турнире Лиги чемпионов антирекордная серия Акинфеева пока не прервалась.

Ответный матч состоится 2 августа. Если ЦСКА выиграет по сумме двух матчей у АЕКа, то пройдет в раунд плей-офф Лиги чемпионов. Пары, которые сыграют между собой на этой стадии, будут определены жребием.

Россия в сезоне 2017/2018 годов представлена в Лиге чемпионов двумя командами. Чемпион страны «Спартак» начнет выступление в турнире с группового раунда.