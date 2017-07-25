Борисовский БАТЭ проиграл пражской «Славии» в квалификации футбольной Лиги чемпионов

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Как и ожидалось, игра началась с атак чемпионов Чехии, которые сразу завладели инициативой. На протяжении всего первого тайма гостям не удалось провести ни одной мало-мальски опасной атаки на ворота Яна Лаштувки, который до перерыва практически не вступал в игру. Хотя пражане много атаковали, опасных моментов вблизи владений Дениса Щербицкого было немного. Кульминацией первой половины игры стал эпизод на 20-й минуте, когда Евгений Яблонский в своей штрафной площади уложил на газон Михала Фрыдрыха. Белорус был удален с поля, а пенальти четко реализовал капитан пражан Милан Шкода.

После перерыва игра проходила по тому же сценарию, «Славия» имела много шансов отличиться, но забитых мячей больше не было.