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25 июля 2017, 22:16 | Футбол: Еврокубки | БЕЛТА

Борисовский БАТЭ проиграл пражской «Славии» в квалификации футбольной Лиги чемпионов

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ проиграли в гостевом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов пражской «Славии» со счетом 0:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Как и ожидалось, игра началась с атак чемпионов Чехии, которые сразу завладели инициативой. На протяжении всего первого тайма гостям не удалось провести ни одной мало-мальски опасной атаки на ворота Яна Лаштувки, который до перерыва практически не вступал в игру. Хотя пражане много атаковали, опасных моментов вблизи владений Дениса Щербицкого было немного. Кульминацией первой половины игры стал эпизод на 20-й минуте, когда Евгений Яблонский в своей штрафной площади уложил на газон Михала Фрыдрыха. Белорус был удален с поля, а пенальти четко реализовал капитан пражан Милан Шкода.

После перерыва игра проходила по тому же сценарию, «Славия» имела много шансов отличиться, но забитых мячей больше не было.

Ответный поединок за выход в плей-офф состоится 2 августа на поле «Борисов-Арены».

25.07.2017 20:00 3-й отборочный раунд Eden
Славия Пр 1:0 БАТЭ
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Ярослав Шилгавы Александр Ермакович
Голы
20′ Милан Шкода  
Составы
Милан Шкода  
5 Евгений Яблонский 19′
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 1
Судьи
Главный судья Бастиан Данкерт (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
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Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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Лига чемпионов. «Славия» — БАТЭ. Немецкая бригада судей обслужит поединок

Лига чемпионов. «Славия» — БАТЭ. Немецкая бригада судей обслужит поединок

25 июля борисовский БАТЭ в гостевом матче с пражской «Славией» стартует в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Назначение на поединок получила бригада арбитров из Германии во главе с Бастианом Данкертом. Его ассистентами станут Майк Пикель и Кристиан Гиттельман. Резервный судья — Харм Осмерс.
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