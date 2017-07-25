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25 июля 2017, 22:15 | Футбол: Еврокубки | Sports.kz

Федерация футбола Польши согласна на ничью в Астане

Спортивный директор Польского футбольного союза (PZPN) Стефан Маевски прокомментировал предстоящий матч «Легии» с «Астаной» в третьем отборочном раунде Лиги Чемпионов, сообщает Sports.kz.

— Только представьте, сколько игр «Астана» не проигрывает дома! Поэтому нельзя ее недооценивать. «Легия» же постепенно подходит к своей лучшей форме. Мы должны постараться добиться благоприятного результата в Астане — это даст нам шанс в ответном матче. Главное в этом матче — не пропустить, а еще лучше — забить. Хотя ничья также будет расценена как положительный результат. «Легия» должна принять климат Казахстана, долгое путешествие, искусственный газон и другие обстоятельства — это профессиональный футбол. Конечно, газон может стать проблемой, но команда должна играть на победу, — сказал Маевски в интервью Interia.pl.

Матч «Астана» — «Легия» состоится 26 июля в Астане и начнется в 20:00 по местному времени. Букмекерская контора 1XBET предлагает на него следующие коэффициенты: победа «Астаны» — 2.49, ничья — 3.18, победа «Легии» — 3.22.

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