ЦСКА огласил стартовый состав на матч с АЕК
Стал известен стартовый состав ЦСКА на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с афинским АЕК.
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ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, Васин, В. Березуцкий, Щенников, Фернандес, Вернблум, Дзагоев, Головин, Витиньо, Чалов.
Запасные: Помазун, Игнашевич, Миланов, Макаров, Натхо, Кучаев, Оланаре.
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