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25 июля 2017, 19:39 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

ЦСКА огласил стартовый состав на матч с АЕК

Стал известен стартовый состав ЦСКА на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с афинским АЕК.

Стал известен стартовый состав ЦСКА на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с афинским <span class=error>АЕК</span>. Увеличить
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ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, Васин, В. Березуцкий, Щенников, Фернандес, Вернблум, Дзагоев, Головин, Витиньо, Чалов.

Запасные: Помазун, Игнашевич, Миланов, Макаров, Натхо, Кучаев, Оланаре.

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