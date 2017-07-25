Букмекеры оценили шансы ЦСКА обыграть греческий АЕК в квалификации ЛЧ
Букмекеры назвали московский ЦСКА фаворитом первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2017/18 с греческим АЕК.
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На победу российского клуба можно поставить с коэффициентом 2,6. Ниже шансы на выигрыш у АЕК — на это событие принимаются ставки с коэффициентом 2,9. Вероятность ничьи оценена коэффициентом 3,05.
Отмечается, что 75 процентов от всей суммы ставок на исход матча приходятся на победу команды Виктора Гончаренко.
Матч состоится во вторник, 25 июля, в Афинах. Начало встречи запланировано на 20:30 мск. Ответная встреча пройдет 2 августа. Победившая команда выйдет в раунд
Наивысшее достижение ЦСКА в Лиге чемпионов — выход в ¼ финала в сезоне-2009/10. Тогда армейцы дважды уступили миланскому «Интеру», ставшему победителем розыгрыша.
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