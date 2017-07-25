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25 июля 2017, 16:52 | Футбол: Еврокубки | Sports.kz

Казахстанский болельщик «Манчестер Юнайтед» выиграл поездку на Суперкубок УЕФА

Болельщик английского клуба «Манчестер Юнайтед» Ануар Адылхан выиграл поездку на двоих на Суперкубок УЕФА в Скопье (Македония), сообщает официальный сайт столицы.

Болельщик английского клуба Манчестер Юнайтед <span class=error>Ануар</span> Адылхан выиграл поездку на двоих на <span class=error>Суперкубок</span> <span class=error>УЕФА</span> в <span class=error>Скопье</span> (Македония) сообщает официальный сайт столицы. Увеличить
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Матч Суперкубка УЕФА пройдет 8 августа в Македонии между победителем Лиги чемпионов — мадридским «Реалом» и победителем Лиги Европы — английским «Манчестер Юнайтед».

Розыгрыш был организован Федерацией футбола Казахстана. В нем участвовали покупатели билетов на матч Казахстан — Черногория. Счастливчик определился среди 225 обладателей билетов.

«Я так рад! Уже 15 лет болею за “Манчестер”. Думал, если выиграю — поеду на матч с отцом. Если у него не получится — поедем с супругой», — поделился эмоциями Ануар.

Путевка на Суперкубок включает в себя перелет из Астаны в Скопье и обратно, проживание в гостинице и посещение финала Суперкубка УЕФА-2017 на поле национальной арены «Филипп II Македонский».

Отборочный матч чемпионата мира — 2018 между сборными Казахстана и Черногории состоится 1 сентября на стадионе «Астана Арена».

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