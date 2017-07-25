Казахстанский болельщик «Манчестер Юнайтед» выиграл поездку на Суперкубок УЕФА
Болельщик английского клуба «Манчестер Юнайтед» Ануар Адылхан выиграл поездку на двоих на Суперкубок УЕФА в Скопье (Македония), сообщает официальный сайт столицы.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Матч Суперкубка УЕФА пройдет 8 августа в Македонии между победителем Лиги чемпионов — мадридским «Реалом» и победителем Лиги Европы — английским «Манчестер Юнайтед».
Розыгрыш был организован Федерацией футбола Казахстана. В нем участвовали покупатели билетов на матч Казахстан — Черногория. Счастливчик определился среди 225 обладателей билетов.
«Я так рад! Уже 15 лет болею за “Манчестер”. Думал, если выиграю — поеду на матч с отцом. Если у него не получится — поедем с супругой», — поделился эмоциями Ануар.
Путевка на Суперкубок включает в себя перелет из Астаны в Скопье и обратно, проживание в гостинице и посещение финала Суперкубка УЕФА-2017 на поле национальной арены «Филипп II Македонский».
Отборочный матч чемпионата мира — 2018 между сборными Казахстана и Черногории состоится 1 сентября на стадионе «Астана Арена».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter