Казахстанский болельщик «Манчестер Юнайтед» выиграл поездку на Суперкубок УЕФА

Матч Суперкубка УЕФА пройдет 8 августа в Македонии между победителем Лиги чемпионов — мадридским «Реалом» и победителем Лиги Европы — английским «Манчестер Юнайтед».



Розыгрыш был организован Федерацией футбола Казахстана. В нем участвовали покупатели билетов на матч Казахстан — Черногория. Счастливчик определился среди 225 обладателей билетов.



«Я так рад! Уже 15 лет болею за “Манчестер”. Думал, если выиграю — поеду на матч с отцом. Если у него не получится — поедем с супругой», — поделился эмоциями Ануар.



Путевка на Суперкубок включает в себя перелет из Астаны в Скопье и обратно, проживание в гостинице и посещение финала Суперкубка УЕФА-2017 на поле национальной арены «Филипп II Македонский».



Отборочный матч чемпионата мира — 2018 между сборными Казахстана и Черногории состоится 1 сентября на стадионе «Астана Арена».