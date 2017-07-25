Новичок против ветерана. Превью к первому матчу Лиги чемпионов "Астана" - "Легия"

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Начнем с того, что столичный клуб впервые сыграет с представителем польского футбола в еврокубках. При этом у поляков более богатая и успешная еврокубковая история. В свое время «Легия» доходила до полуфиналов Кубка европейских чемпионов и Кубка обладателей кубков (1991), до четвертьфиналов Кубка европейских чемпионов (1971), Лиги чемпионов (1996) и Кубка обладателей кубков (1965, 1982).

«Астана» же является самым молодым клубом среди других представителей казахстанской премьер-лиги, поскольку основан был только в 2009 году. А нынешний сезон стал для нее всего девятым. Причем в еврокубках участвует лишь с 2013 года. За это время «Астана» успела поиграть в групповых стадиях Лиги чемпионов (2015/2016) и Лиги Европы (2016/2017). Это определенное достижение, чему клуб обязан Станимиру Стойлову.

Футбол Лига чемпионов 2017/2018 3-й отборочный раунд, 26.07.2017, 17:00 -:- Астана Легия

У руля команды болгарин находится с 2014 года и с того периода стал самым успешным тренером в истории ФК «Астана» — трижды выигрывал чемпионат Казахстана, по разу Кубок и Суперкубок страны, не говоря уже об успешных отборочных кампаниях в европейских турнирах.

Что до текущего розыгрыша Лиги чемпионов, то «Астана» во втором раунде прошла латвийский «Спартак» (1:0 на выезде, 1:1 дома). «Легия» в свою очередь не заметила сопротивление со стороны финского «Мариехамна» (3:0 на выезде, 6:0 дома).

Кстати, «Легия» замыкает тройку самых бьющих клубов Лиги чемпионов — 44 удара. «Астана» с 38 ударами расположилась на шестой строчке.

В то же время «Легия» является самым результативным участником данного турнира (девять голов). «Астана» с двумя голами делит 22−30-е места.

Во втором раунде поляки выступали более корректно. Всего семь раз нарушали правила, тогда как астанчане в 32 случаях прибегали к фолам. Соответственно, у команды Станимира Стойлова больше предупреждений: 5−1.

При этом казахстанцы больше подавали угловых: 13 раз против шести угловых «Легии». Ну, и по два раза каждая из команд оказывалась в офсайде.

В преддверии третьего раунда Патрик Твумаси лидирует в списке самых бьющих футболистов нынешней квалификации — семь ударов в створ ворот и один его удар блокирован соперниками.

На своем поле казахстанский чемпион не проигрывает 13 матчей — шесть побед и семь ничьих. Разница мячей 21−13.

Отметим, что новый сезон стартовал 27 июня матчами первого из четырех отборочных этапов. Последняя стадия квалификации — раунд плей-офф — пройдет в конце августа. Групповой этап, состоящий из шести туров, начнется 12 сентября и закончится 6 декабря. После двухмесячного зимнего перерыва придет время плей-офф. Эта стадия стартует 13 февраля.

Первый матч «Астаны» и «Легии» на стадии третьего отборочного раунда Лиги чемпионов пройдет в столице Казахстана 26 июля. Начало — в 20:00 по местному времени. Ответный — через неделю в Варшаве.