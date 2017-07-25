Новичок против ветерана. Превью к первому матчу Лиги чемпионов «Астана» — «Легия»
26 июля «Астана» и польская «Легия» проведут первую встречу на стадии третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Состоится она на «Астана Арене», где казахстанский чемпион не проигрывает в последних 13 еврокубковых матчах. Более подробно рассказывает корреспондент Vesti.kz.
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Начнем с того, что столичный клуб впервые сыграет с представителем польского футбола в еврокубках. При этом у поляков более богатая и успешная еврокубковая история. В свое время «Легия» доходила до полуфиналов Кубка европейских чемпионов и Кубка обладателей кубков (1991), до четвертьфиналов Кубка европейских чемпионов (1971), Лиги чемпионов (1996) и Кубка обладателей кубков (1965, 1982).
«Астана» же является самым молодым клубом среди других представителей казахстанской
У руля команды болгарин находится с 2014 года и с того периода стал самым успешным тренером в истории ФК «Астана» — трижды выигрывал чемпионат Казахстана, по разу Кубок и Суперкубок страны, не говоря уже об успешных отборочных кампаниях в европейских турнирах.
Что до текущего розыгрыша Лиги чемпионов, то «Астана» во втором раунде прошла латвийский «Спартак» (1:0 на выезде, 1:1 дома). «Легия» в свою очередь не заметила сопротивление со стороны финского «Мариехамна» (3:0 на выезде, 6:0 дома).
Кстати, «Легия» замыкает тройку самых бьющих клубов Лиги чемпионов — 44 удара. «Астана» с 38 ударами расположилась на шестой строчке.
В то же время «Легия» является самым результативным участником данного турнира (девять голов). «Астана» с двумя голами делит 22−30-е места.
Во втором раунде поляки выступали более корректно. Всего семь раз нарушали правила, тогда как астанчане в 32 случаях прибегали к фолам. Соответственно, у команды Станимира Стойлова больше предупреждений: 5−1.
При этом казахстанцы больше подавали угловых: 13 раз против шести угловых «Легии». Ну, и по два раза каждая из команд оказывалась в офсайде.
В преддверии третьего раунда Патрик Твумаси лидирует в списке самых бьющих футболистов нынешней квалификации — семь ударов в створ ворот и один его удар блокирован соперниками.
На своем поле казахстанский чемпион не проигрывает 13 матчей — шесть побед и семь ничьих. Разница мячей 21−13.
Отметим, что новый сезон стартовал 27 июня матчами первого из четырех отборочных этапов. Последняя стадия квалификации — раунд
Первый матч «Астаны» и «Легии» на стадии третьего отборочного раунда Лиги чемпионов пройдет в столице Казахстана 26 июля. Начало — в 20:00 по местному времени. Ответный — через неделю в Варшаве.
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