Мэр французского города публично съел крысу из-за поражения ПСЖ «Барселоне»

Дею должен был пройти через это испытание по «вине» «ПСЖ»: после того как французская команда в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов победила «Барселону» со счётом 4:0, он выразил уверенность, что каталонскому клубу не удастся выйти в четвертьфинал. В противном случае он обещал съесть крысу. «Барселона» в ответной игре победила на своём поле со счётом 6:1, и Дею спустя несколько месяцев пришлось выполнить своё обещание.

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