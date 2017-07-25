«Сухая победа над ЦСКА будет отличным результатом»

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Московский ЦСКА в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов встретится с греческим АЕК. Матч пройдет 25 июля на Олимпийском стадионе в Афинах.

Вместимость домашней арены АЕК — немногим менее 70 тысяч человек. Аншлаг тут собрать непросто, но билеты на матч с московскими армейцами разлетаются очень быстро. В нескольких кассах продажу закрыли по причине того, что болельщики выкупили все места, имеющиеся в наличии. Gazzetta.gr любезно делится информацией о том, где билеты еще остались. По их подсчетам, сегодняшняя встреча соберет на стадионе не менее 35 тысяч греческих фанатов, а если продажи продолжатся в таком же бешеном темпе, то оказывать психологическое давление на россиян будут и все 40 тысяч греков.

Футбол Лига чемпионов 2017/2018 3-й отборочный раунд. Турнир 15, 25.07.2017, 20:30 -:- АЕК ЦСКА

Первая сложность, с которой столкнулась команда Виктора Гончаренко сразу после прибытия в Грецию — это жара. В Афинах во время матча, который пройдет в 20.30 по московскому времени, ожидается 30, а то и 40 градусов. Журналисты издания sport24.gr уже сравнили это со средней температурой невыразительного московского лета (20 С, если кто-то забыл) и надеются, что родной климат сыграет на руку подопечным Маноло Хименоса.

Греческие коллеги задумались и о возможных тактических решениях Хименоса в грядущем матче. Оnsports.gr считает, что специалисту необходимо использовать схему 3−5−2 и даже приводит в пример недавнее московское дерби с «Локомотивом», где армейцы уступили (1:3). Не исключают при этом и более привычную для Хименоса расстановку 4−4−1−1. Главное, считают журналисты, это обыграть полузащиту ЦСКА, которая кажется им наиболее укрепленной линией команды.

Волнения греческой прессы вызывает функциональное состояние полузащитника афинской команды Виктора Клонаридиса. Испанский специалист рассчитывает на игрока, но не собирается ставить его в состав, пока не убедится в 100-процентной готовности. Еще вчера появились новости, что футболист готов выйти на поле, но окончательное решение об участии полузащитника в матче с ЦСКА будет принято в день игры.

Что касается состава российской команды, тут издание Сontra.gr обращает внимание на Алана Дзагоева, успевшего восстановиться после полученного в матче с «Локомотивом» повреждения. Обозреватель греческого и издания также уверен, что сегодня мы сможем увидеть на поле Сергея Игнашевича. По его словам 38-летний защитник не только не испортит оборону команды, но просто необходим в этой линии. Видимо, не убедил его Виктор Васин в своей пользе.

Gazzetta.gr напоминает, что ЦСКА остается одной из самых известных российских команд на мировой арене, пусть в последние пару лет и уступает «Зениту» в трансферных новостях. Победу ЦСКА в Кубке УЕФА 2005 года в Греции помнят хорошо и считают, что даже экономический кризис в клубе не помешает подопечным Гончаренко громко заявить о себе. Как разумно подсчитало греческое издание, успешное выступление армейцев в Лине чемпионов позволит если не полностью поправить финансовое положение, то хотя бы ощутимо его улучшить.

Вetarades.gr любезно напоминает читателям, что АЕК вот уже 10 лет не участвовал в розыгрыше самого престижного клубного турнира Европы. Казалось бы, ЦСКА является не самым неудачным соперником для триумфального возвращения в Лигу чемпионов. Но статистика утверждает обратное — с 1991 года АЕК не сумел обыграть ни одну российскую команду в еврокубках.

Издание называет армейцев безоговорочными фаворитами сегодняшней встречи не только из-за статистики. Важным фактором, по их мнению, является уже стартовавший российский чемпионат. Подопечные Виктора Гончаренко провели две игры в национальном первенстве, а значит более готовы в физическом плане. За ЦСКА также может сыграть внушительный опыт выступлений в европейских турнирах — у большинства игроков российской команды не задрожат коленки при звуках гимна Лиги чемпионов. Благо, слышат они его далеко не в первый раз.

Главный тренер АЕК Маноло Хименес более осторожен в своих высказываниях:

«Смотрел два первых матча ЦСКА в чемпионате России. В их игре случаются небольшие ошибки, которые, как правило, и решают результат игры. Думаю, ЦСКА не допустит подобного в матчах Лиги чемпионов. Мы должны действовать против ЦСКА как против единого коллектива. У ЦСКА импульсивная защита, они действуют по схеме 3−5−2. Нам нужно быть предельно настырными, чтобы пробить их оборону. К тому же мы знаем, что эти футболисты очень давно играют друг с другом.

Каким счетом буду удовлетворен? Сухая победа будет отличным результатом. В любом случае завтрашним матчем ничего не заканчивается, — цитируют слова тренера греческие газеты.