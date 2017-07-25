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25 июля 2017, 14:08 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Полузащитник «Бней-Йегуда» Гордана получил травму в преддверии матча с «Зенитом»

Полузащитник «Бней-Йегуда» Роэй Гордана получил травму и может не сыграть в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Зенитом».

Об этом говорится на официальной странице израильского клуба в «Фейсбуке».

В ходе тренировки Гордана повредил лодыжку. В ближайшие 48 часов израильскому полузащитнику предстоит пройти ряд тестов, чтобы выяснить, насколько серьёзно повреждение. В нынешнем розыгрыше ЛЕ Гордана принял участие в 2 матчах и заработал 2 жёлтые карточки.

Матч «Бней-Йегуда» — «Зенит» состоится 27 июля в Тель-Авиве. Начало — в 20:30 мск.

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