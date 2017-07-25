Стойлов: С «Астаной» мы сделали футбольное чудо. В Европе нет таких плохих стадионов, как в Казахстане

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— Во-первых, нас ждет сложный и тяжелый матч. Придется нашей команде поднять свой уровень, показать игру лучше той, которую мы показываем последнее время. Это не значит, что мы играем плохо, но третий раунд — это другой уровень. «Легия» будет фаворитом — и по коэффициентам букмекеров тоже, — сказал Стойлов на пресс-конференции.

— Успели заявить новичка Марина Томасова?

— Я жду его больше вас. Но у нас есть несколько часов.

— В прошлый раз вы сказали, что у «Астаны» немного шансов на проход в следующий раунд. Как Вы сейчас оцениваете шансы в противостоянии с «Легией»?

— Я сказал, что нам нужно поднять свой уровень. Если мы сделаем это, то шансы примерно будут равны.

Футбол Лига чемпионов 2017/2018 3-й отборочный раунд, 26.07.2017, 17:00 -:- Астана Легия

— Главное — завтра не пропустить?

— Да, в Европе важно не пропускать. Если мы сыграем организованно и внимательно все 90 минут, то у нас будет шанс.

— Даст ли преимущество искусственное поле?

— Старое было быстрее. Сейчас оно не дает нам преимущество, так что, примерно все равно.

— Назовите преимущество соперника.

— Организация игры. Это преимущество всех европейских команд.

— Как вы не отнеслись к вылету «Кайрата» из Лиги Европы?

— Это большой вопрос. Нужна инфраструктура, нужны поля. Придут более сильные футболисты, тогда поднимается уровень игры. Не надо искать проблемы только в этом клубе.

Когда я пришел в клуб «Астана», затем мы сделали футбольное чудо. Сейчас нет нигде в Европе таких плохих стадионов, как в Казахстане. В той же Польше стадионы новые. На плохом поле счет 1:0 или 1:1. Поле плохое, и нет футбола.

Так было в игре «Атырау» с «Кайратом». Один раз прошли и забили гол… Нужно поднимать уровень и других команд, уровень инфраструктуры, и тогда мы будем сильнее. И мы, и «Кайрат».

Мы не раз пропускали случайные голы и проигрывали матчи. Все думают, что проблемы в футболе — это деньги. Но их нужно вкладывать в развитие. Если этого не будет, то завтра снова будем говорить об этом.

— То есть, Казахстану нужно провести чемпионат Европы, как сделала Польша?

— Да, примерно так.

— Есть кого опасаться в «Легии»?

— Они играют в комбинационный футбол. Там достаточно опасных игроков. Самое главное, они играют организовано и сконцентрировано все 90 минут.

Напомним, первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов между «Астаной» и «Легией» пройдет 26 июля в столице Казахстана. Букмекеры выбрали своего фаворита в этой паре.