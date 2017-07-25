Стойлов: С «Астаной» мы сделали футбольное чудо. В Европе нет таких плохих стадионов, как в Казахстане
Главный тренер «Астаны» Станимир Стойлов поделился своими ожиданиями от первого матча с польской «Легией» в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
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— Успели заявить новичка Марина Томасова?
— Я жду его больше вас. Но у нас есть несколько часов.
— В прошлый раз вы сказали, что у «Астаны» немного шансов на проход в следующий раунд. Как Вы сейчас оцениваете шансы в противостоянии с «Легией»?
— Я сказал, что нам нужно поднять свой уровень. Если мы сделаем это, то шансы примерно будут равны.
— Главное — завтра не пропустить?
— Да, в Европе важно не пропускать. Если мы сыграем организованно и внимательно все 90 минут, то у нас будет шанс.
— Даст ли преимущество искусственное поле?
— Старое было быстрее. Сейчас оно не дает нам преимущество, так что, примерно все равно.
— Назовите преимущество соперника.
— Организация игры. Это преимущество всех европейских команд.
— Как вы не отнеслись к вылету «Кайрата» из Лиги Европы?
— Это большой вопрос. Нужна инфраструктура, нужны поля. Придут более сильные футболисты, тогда поднимается уровень игры. Не надо искать проблемы только в этом клубе.
Когда я пришел в клуб «Астана», затем мы сделали футбольное чудо. Сейчас нет нигде в Европе таких плохих стадионов, как в Казахстане. В той же Польше стадионы новые. На плохом поле счет 1:0 или 1:1. Поле плохое, и нет футбола.
Так было в игре «Атырау» с «Кайратом». Один раз прошли и забили гол… Нужно поднимать уровень и других команд, уровень инфраструктуры, и тогда мы будем сильнее. И мы, и «Кайрат».
Мы не раз пропускали случайные голы и проигрывали матчи. Все думают, что проблемы в футболе — это деньги. Но их нужно вкладывать в развитие. Если этого не будет, то завтра снова будем говорить об этом.
— То есть, Казахстану нужно провести чемпионат Европы, как сделала Польша?
— Да, примерно так.
— Есть кого опасаться в «Легии»?
— Они играют в комбинационный футбол. Там достаточно опасных игроков. Самое главное, они играют организовано и сконцентрировано все 90 минут.
Напомним, первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов между «Астаной» и «Легией» пройдет 26 июля в столице Казахстана. Букмекеры выбрали своего фаворита в этой паре.
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