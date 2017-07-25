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25 июля 2017, 13:35 | Футбол: Еврокубки | Sports.kz

Польское СМИ: Астана очень развита по сравнению со всей остальной страной, в Актобе бедность просто била в глаза

Как сообщает Sports.kz, наши польские коллеги из Przegląd Sportowy вспоминают, что в Казахстане «Легия» уже гостила, но в 2014 году это было в Актобе. Астана же очень развита в отличие от всей остальной страны.

Как сообщает Sports.kz наши польские коллеги из Przegl? d Sportowy вспоминают что в Казахстане <span class=error>Легия</span> уже гостила но в 2014 году это было в <span class=error>Актобе</span>. <span class=error>Астана</span> же очень развита в отличие от всей остальной страны. Увеличить
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В Актобе современным был только центр города, все остальное выглядело очень убого. Игроки «Легии» видели это собственными глазами, когда в день матча отправились на прогулку. Команду и польских журналистов возил по городу специальный автобус. Когда водитель подъехал к АЗС, то заправился без оплаты и пояснил, что регион настолько богат нефтью, что местные жители получают горючее бесплатно. Но то же самое не относится к другим товарам, и бедность просто била в глаза.

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