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25 июля 2017, 13:07 | Футбол: Еврокубки | Sports.kz

Перелет в Астану стал для «Легии» рекордным

Как пишет Przegląd Sportowy, путешествие в Астану общей протяженностью в 3 411 километров будет самым длинным в истории «Легии», сообщает Sports.kz.

Как пишет Przegl? d Sportowy путешествие в <span class=error>Астану</span> общей протяженностью в 3 411 километров будет самым длинным в истории <span class=error>Легии</span> сообщает Sports.kz. Увеличить
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Варшавяне, которые успели уже в рамках еврокубковых соревнований побывать в Турции, Португалии, Израиле, Грузии, Исландии, никогда еще не забирались так далеко.

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