Перелет в Астану стал для «Легии» рекордным
Как пишет Przegląd Sportowy, путешествие в Астану общей протяженностью в 3 411 километров будет самым длинным в истории «Легии», сообщает Sports.kz.
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Варшавяне, которые успели уже в рамках еврокубковых соревнований побывать в Турции, Португалии, Израиле, Грузии, Исландии, никогда еще не забирались так далеко.
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