«Легия» взяла 22 футболиста на первый матч квалификации Лиги чемпионов с «Астаной»
Тренерский штаб польской «Легии» определился с составом игроков на первый матч с «Астаной» в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
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Главный тренер «Легии» Яцек Магера взял на выездной матч 22 футболиста. Полностью состав выглядит следующим образом.
Вратари: Аркадиуш Маляж, Радослав Черняк, Якуб Шумски;
Защитники: Михал Паздан, Мацей Домбровски, Якуб Червиньски, Артур Енджейчик, Лукаш Брож, Адам Глоушек;
Полузащитники: Михал Копчиньски, Тибо Мулен, Кжиштоф Мончиньски, Рафал Маковски, Михал Кухарчик, Каспер Хямяляйнен, Гильерме, Кристиан Паскуато, Себастьян Жимански, Доминик Нодь, Матеуш Швох, Конрад Михаляк;
Нападающий: Армандо Садику.
Напомним, первый матч между «Астаной» и «Легией» состоится 26 июля в столице Казахстана, а ответная игра — 2 августа в Варшаве.
Победитель пары выйдет в раунд
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