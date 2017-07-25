ЦСКА нужны голы

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АЕК (Греция) — ЦСКА (Россия) (20.30 мск).

При жеребьевке третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов московский ЦСКА получил не самого неприятного соперника — таким была бы французская «Ницца».

Футбол Лига чемпионов 2017/2018 3-й отборочный раунд. Турнир 15, 25.07.2017, 20:30 -:- АЕК ЦСКА

Однако назвать греческий столичный АЕК удобным оппонентом армейцам вряд ли представляется возможным. Речь идет об очень крепком и неуступчивом коллективе, обладающем хорошим составом и богатой историей.

Речь идет о клубе, 11 раз выигрывавшем греческую Суперлигу, а еще 15 раз бравшем Кубок страны и два раза Суперкубок Греции.

АЕК является клубом, совсем недавно пережившим финансовый коллапс, из-за чего желто-черные были понижены в классе и вынуждены были начать путь с самых низов национального футбола.

Впрочем афинцы в 2014 году выиграли третий по статусу греческий дивизион (в своей подгруппе), а годом позже победили во втором эшелоне футбола страны и вернулись в Суперлигу.

В сезоне 2015/16 АЕК с ходу занял в чемпионате третье место и мог бы даже пробиться в Лигу чемпионов.

От чемпионата Греции в главный еврокубок попадают две команды, но если первая путевка достается чемпиону, то вторая разыгрывается в двухкруговом плей-офф-турнире за еврокубки между командами, занявшими места со второго по пятое.

В нем АЕК занял третье место после ПАОК и «Панатинаикоса», но опередил «Паниониос» и попал хотя бы в Лигу Европы. Впрочем, это случилось бы в любом случае, так как именно желто-черные выиграли в том сезоне Кубок Греции.

В минувшем сезоне АЕК был близок к тому, чтобы повторить свой кубковый успех, но, добравшись до финального матча, со счетом 1:2 уступил там ПАОК, пропустив решающий мяч на 81-й минуте.

Зато в национальном чемпионате, финишировав четвертым в его регулярной части, команде улыбнулась удача в плей-офф-турнире, где АЕК опередил все тех же «Панатинаикос», ПАОК и «Паниониос».

Именно по этому команда, возглавляемая небезызвестным испанцем Маноло Хименесом (особенно памятным за феерическое спасение в Примере болельщикам «Сарагосы» и Александру Кержакову, которого специалист мариновал на скамейке запасных в бытность главным тренером «Севильи»), и попала в путь претендентов.

Вообще, в еврокубках АЕК особых успехов не добивался, а его лучшим достижением является полуфинал Кубка УЕФА в сезоне 1976/77.

В Лиге чемпионов и существовавшем раньше Кубке Кубков команда выходила в четвертьфиналы, причем в Кубке Кубков делала это дважды подряд — в 1997 и 1998 годах.

Собственно, последний выход в четвертьфинал еврокубка для АЕК связан с российским футболом — путь греческой команде в четвертьфинале преградил московский «Локомотив» Юрия Сёмина.

Завершив встречу в Афинах нулевой ничьей, команды выдали настоящий триллер в Москве. 19 марта 1998 года Евгений Харлачёв открыл счет во втором тайме. «Локомотив» играл с преимуществом, и казалось, что все теперь будет хорошо.

Однако проведший крайне неоднозначный матч немецкий арбитр Маркус Мерк сначала назначил в ворота Руслана Нигматуллина пенальти, а затем не засчитал два гола «железнодорожников». И все же на исходе уже добавленного времени Игорь Чугайнов вывел «Локо» в полуфинал.

Уже позже АЕК встречался с в квалификации Лиги чемпионов с питерским «Зенитом» и был бит, а единственным успехом желто-черных в противостоянии с отечественными клубами является сенсационная победа над московским «Спартаком» в Кубке УЕФА 1991/92 (0:0, 2:1), когда красно-белые играли еще под советским флагом.

Кроме того, АЕК принадлежит феноменальный результат, который будет практически невозможно повторить: в первом групповом этапе Лиги чемпионов-2002/03 греческий клуб все свои шесть матчей свел к ничейным исходом, разойдясь по два раза миром и с мадридским «Реалом», и с итальянской «Ромой», и с бельгийским «Генком».

Сейчас АЕК представляет собой весьма интересный коллектив, не без знакомых для российских болельщиков футболистов.

Португальский форвард Угу Алмейда играл в краснодарской «Кубани», хорватский нападающий Марко Ливайя, сейчас арендованный у испанского «Лас-Пальмаса», имеет в послужном списке казанский «Рубин», ну, а сербский защитник Урош Чосич вообще играл когда-то за дубль ЦСКА, но в основной состав так и не пробился.

Что касается самих армейцев, то они подходят к первому матчу противостояния в боевом состоянии. В отличие от греков, у россиян уже начался сезон, так что можно говорить о некотором преимуществе соревновательной практики.

Вместе с командой полетели в Афины и тренируются в общей группе восстанавливавшийся после травмы и еще не выходивший в этом сезоне защитник-ветеран Сергей Игнашевич и плеймейкер Алан Дзагоев, который набирает форму и кондиции.

В общем, коллектив Виктора Гончаренко прибыл в столицу Греции с целью добиться положительного результата, коим для армейцев будут как победа, так и результативная ничья. И чем больше ЦСКА сможет забить на выезде — тем лучше.

После поражения от «Локомотива» в игре второго тура РФПЛ красно-синим есть что доказывать и за что «отмазываться» перед своими болельщиками, и можно не сомневаться, что мотивации футболистам этот факт добавит. АЕК — это не самое сложное препятствие на пути к групповой стадии главного еврокубка, ведь в четвертом раунде соперник будет куда мощнее, но туда еще надо пробиться.

Прогноз «Газеты.Ru»: победа ЦСКА — 2:1.