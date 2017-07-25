Что и говорить, «Легия» — оппонент не из простых. В прошлом году «легионеры» справили 100-й год рождения своего клуба. Более века клубной истории за плечами — безусловно, сам этот факт заслуживает всяческого уважения. Варшавяне — бесспорно, самый популярный футбольный клуб Польши, пусть даже по количеству титулов чемпиона своей страны «Легия» уступает тем же «Руху» и «Висле». Данный клуб является в полном смысле этого слова армейским — создавался он буквально в самый разгар Первой Мировой войны при штабе командования Польских легионов. И название тогда получил соответствующее — Dru? yna Legjonowa (то есть, Команда Легионов).



На протяжении столетия своей истории армейский клуб носил разные названия — Войсковы Клуб Спортовы (ВКС), ВКС «Легия» (после слияния с «Короной» из Варшавы), 1. ВКС, Центральны Войсковы Клуб Спортовы (ЦВКС), ЦВКС «Легия», Аутономична Секция Пилки Ножней (АСПН) ЦВКС «Легия», АСПН ЦВКС «Легия-Daewoo», Клуб Пилкарски «Легия» (Варшава). Наконец, с 2012 года — это просто «Легия» из Варшавы.



Ну, как — просто… За прошедшие с тех пор пять сезонов «легионеры» четырежды успели стать чемпионами Польши и выиграть три национальных Кубка. Вот и в этом году под руководством Яцека Магеры, который работает с варшавянами с 2006 (с перерывом в 2016-м, когда возглавлял «Заглембе»…) года, в финальной пульке среди восьми сильнейших команд Экстракласы «Легия» сумела на 2 очка опередить выстроившихся дружно в ряд преследователей — соответственно, «Ягеллонию», «Лех» и «Лехию».



Параллельно с национальным чемпионатом «легионеры» сражались в еврокубках — из розыгрыша Кубка Польши они, возможно, — не случайно, выбыли на ранней стадии. Добравшись до группового турнира Лиги Чемпионов УЕФА, поляки сыграли там вничью с самим мадридским «Реалом» (3:3) и победили лиссабонский «Спортинг». После чего оказались в 1/16 финала Лиги Европы, однако уступили по итогам двух матчей «Аяксу» (0:0 дома и 0:1 в гостях).





Золотые медали чемпионата Польши-2016/2017 для «Легии» завоевывали:

Аркадиуш Маляж (1980) — 36 (- 32), Тибо Мулен (1990, Франция) — 32−2, Каспер Хямяляйнен (1986, Финляндия) — 31−7, Вадис Одиджа-Офоэ (1989, Бельгия) — 31−4, Адам Глоушек (1988, Чехия) — 31, Михал Копчиньски (1992) — 31, Мирослав Радович (1984, Сербия) — 29−11, Гильерме (1991, Бразилия) — 29−5, Михал Паздан (1987) — 28, Томаш Йодловец (1985) — 22−1, Михал Кухарчик (1991) — 21−6, Неманья Николич (1987, Венгрия/Сербия) — 19−13, Якуб Жезничак (1986) — 19, Мачей Домбровски (1987) — 18−2, Артур Енджейчик (1987) — 16−1, Александар Прийович (1990, Швейцария/Сербия) — 14−5, Лукаш Брозь (1985) — 13, Доминик Надь (1995, Венгрия) — 12−4, Валери Казаишвили (1993, Грузия) — 12−1, Бартош Берешиньски (1992) — 11, Себастьян Шиманьски (1999) — 10−1, Якуб Червиньски (1991) — 8−1, Михаил Александров (1989, Болгария) — 7−1, Стивен Ланжиль (1988, Мартиника) — 6−1, Томаш Нецид (1989, Чехия) — 6−1, Игор Левчук (1985) — 5−1, Томаш Бжиски (1982) — 3, Даниэль Чима (1991, Нигерия) — 2, Матеуш Ветеска (1997) — 2, Якуб Косецки (1990) — 2, Радослав Чежняк (1983) — 1 (- 0), Конрад Михаляк (1997) — 1, Ондрей Дуда (1994, Словакия) — 1, Стоян Враньеш (1986, Босния и Герцеговина) — 1, Ярослав Незгода (1995) — 1.



Еще по ходу прошлого сезона состав варшавян покинули Александров, Косецки, Враньеш. Николич был продан «Чикаго» за 3 миллиона евро, Прийович в обмен на 2,2 миллиона евро отправился в ПАОК, а за Берешиньски заплатила 2 миллиона евро «Сампдория».



Уже по окончании чемпионата Польши-2016/2017 Вадис Одиджа-Офоэ на правах свободного агента пополнил состав греческого «Олимпиакоса», находившийся в «Легии» в аренде из голландского «Витесса» Валери Казаишвили перебрался в американский «Сан-Хосе Эртквейкс» из MLS, Томаш Нецид вернулся из аренды в турецкий «Бурсаспор», а Якуб Жезничак отправился защищать цвета азербайджанского «Карабаха».



Взамен, конечно, пришел ряд исполнителей. Пополнил состав «Легии» нападающий из «Ювентуса» Кристиан Паскуато (1989, последний сезон отыграл на правах аренды за «Крылья Советов» в чемпионате России).

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BWwvfUAhjs_/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">✍️ Oficjalnie: Cristian Pasquato nowym piłkarzem Legii Warszawa! Witamy przy #Ł3! ? #legia #legiawarszawa</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Legia Warszawa (@legiawarszawa) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-07-20T08:25:26+00:00">Июл 20 2017 в 1:25 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Действующий форвард национальной сборной Албании Армандо Садику (1991) стоил 750 тысяч евро, выплаченных за игрока «Цюриху». Опытный центральный хавбек Кшиштоф Мончиньски из «Вислы» обошелся «легионерам» в 400 тысяч евро. Из второй команды «Бенфики» прибыл правофланговый Хильдеберту Жозе Моргаду Перейра (1996) — он же Берту. За левого полузащитника Лукаша Монету (1994) «Руху» уплатили 100 тысяч евро. За 20 тысяч евро был куплен в «Сосновеце» французский форвард с ивуарийскими корнями Вамара Саного (1995). Из аренд вернулись полузащитник Матеуш Швох (1993, «Арка», Гдыня) и еще ряд принадлежащих «Легии» игроков, однако «засветиться» в матчах с «Астаной» из них имеет шансы, пожалуй, только Швох.



В целом, состав «легионеров» изобилует достаточно опытными игроками, которым, однако, буквально в затылок дышит талантливая молодежь. И варшавяне выглядят на данный момент более чем сбалансированной дружиной.

Футбол Лига чемпионов 2017/2018 3-й отборочный раунд, 26.07.2017, 17:00 -:- Астана Легия

В новом футбольном сезоне польский чемпион успел уже провести пять официальных поединков. Сначала в сражении за Суперкубок Польши «Легия» после 1:1 в основное и дополнительное время уступила по пенальти «Арке» из Гдыни. Затем «легионеры» поочередно проводили поединки квалификации Лиги Чемпионов УЕФА и матчи стартовавшего национального чемпионата. Чемпион Финляндии «Мариехамн» на его поле был повержен со счетом 3:0, «Гурник» из Забже сумел обыграть у себя дома «Легию» со счетом 3:1, затем сильнейшая финская дружина потерпела в Варшаве форменное фиаско — 6:0 в пользу хозяев. Наконец, в воскресенье чемпион Польшу не сумел обыграть на своей территории «Корону» из Кельце — 1:1.



Несложно заметить, что на данном этапе варшавяне явно отдают приоритет встречам в рамках квалификации Лиги Чемпионов УЕФА, отодвинув дела внутренние на второй план. В еврокубковых же поединках «легионеры» предпочитали пока играть по тактической схеме 4−2−3−1 с одним форвардом и двумя опорниками, которых почти наверняка сыграют Мулен и Копчиньски. В воротах незыблемы позиции опытнейшего 37-летнего Маляжа, в защите слева обычно действует Глоушек. На все остальные места на поле конкуренция в составе «Легии» очень сильная, и достаточно тяжело предположить, как же в итоге будет выглядеть стартовый состав варшавян на «Астана Арене». Можно отметить лишь, что в двухматчевом противостоянии с «Мариехамном» 9 мячей финнам забили Гильерме и Кухарчик — по 2 (по 1 — с пенальти), Надь, Хямяляйнен, Шиманьски, Михаляк. Еще один гол соперники «Легии» провели в собственные ворота самостоятельно.

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Что ни говори, а соперник «Астане» на стадии третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов УЕФА достался очень серьезный. Впрочем, надеяться на выход в групповой этап главного еврокубкового турнира, что называется, с кондачка, было бы как минимум странно. Свою состоятельность игрокам казахстанского чемпиона необходимо доказывать на поле в каждом новом матче. И поединки с «Легией» в подобном ракурсе должны принести «Астане» немало пользы. На самом деле, думается, игроки столичной дружины очень вовремя получили ощутимый щелчок по носу в домашнем рандеву от юрмальского «Спартака». Теперь на матчи с польским чемпионом наши должны выйти отмобилизованными до предела. И, в свою очередь, поединки с «Легией» должны стать для казахстанского чемпиона превосходным экзаменом на собственные конкурентность и состоятельность, — испытанием, от которого проку для сильнейшей нашей команды может оказаться куда больше, чем от иного поединка в группе Лиги Чемпионов УЕФА.