Встречи с «Легией» — привилегия?
И снова «Легия» из Варшавы встает на пути казахстанского чемпиона в групповой этап еврокубка. Три года назад гордые ляхи выбили на стадии
плей-офф квалификации Лиги Европы «Актобе», сейчас варшавяне намереваются преградить дорогу в группу Лиги Чемпионов УЕФА «Астане».
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Видимо, что-то случилось...
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Что и говорить, «Легия» — оппонент не из простых. В прошлом году «легионеры» справили 100-й год рождения своего клуба. Более века клубной истории за плечами — безусловно, сам этот факт заслуживает всяческого уважения. Варшавяне — бесспорно, самый популярный футбольный клуб Польши, пусть даже по количеству титулов чемпиона своей страны «Легия» уступает тем же «Руху» и «Висле». Данный клуб является в полном смысле этого слова армейским — создавался он буквально в самый разгар Первой Мировой войны при штабе командования Польских легионов. И название тогда получил соответствующее — Dru? yna Legjonowa (то есть, Команда Легионов).
На протяжении столетия своей истории армейский клуб носил разные названия — Войсковы Клуб Спортовы (ВКС), ВКС «Легия» (после слияния с «Короной» из Варшавы), 1. ВКС, Центральны Войсковы Клуб Спортовы (ЦВКС), ЦВКС «Легия», Аутономична Секция Пилки Ножней (АСПН) ЦВКС «Легия», АСПН ЦВКС «Легия-Daewoo», Клуб Пилкарски «Легия» (Варшава). Наконец, с 2012 года — это просто «Легия» из Варшавы.
Ну, как — просто… За прошедшие с тех пор пять сезонов «легионеры» четырежды успели стать чемпионами Польши и выиграть три национальных Кубка. Вот и в этом году под руководством Яцека Магеры, который работает с варшавянами с 2006 (с перерывом в 2016-м, когда возглавлял «Заглембе»…) года, в финальной пульке среди восьми сильнейших команд Экстракласы «Легия» сумела на 2 очка опередить выстроившихся дружно в ряд преследователей — соответственно, «Ягеллонию», «Лех» и «Лехию».
Параллельно с национальным чемпионатом «легионеры» сражались в еврокубках — из розыгрыша Кубка Польши они, возможно, — не случайно, выбыли на ранней стадии. Добравшись до группового турнира Лиги Чемпионов УЕФА, поляки сыграли там вничью с самим мадридским «Реалом» (3:3) и победили лиссабонский «Спортинг». После чего оказались в 1/16 финала Лиги Европы, однако уступили по итогам двух матчей «Аяксу» (0:0 дома и 0:1 в гостях).
Золотые медали чемпионата Польши-2016/2017 для «Легии» завоевывали:
Аркадиуш Маляж (1980) — 36 (- 32), Тибо Мулен (1990, Франция) — 32−2, Каспер Хямяляйнен (1986, Финляндия) — 31−7, Вадис
Еще по ходу прошлого сезона состав варшавян покинули Александров, Косецки, Враньеш. Николич был продан «Чикаго» за 3 миллиона евро, Прийович в обмен на 2,2 миллиона евро отправился в ПАОК, а за Берешиньски заплатила 2 миллиона евро «Сампдория».
Уже по окончании чемпионата Польши-2016/2017 Вадис
Взамен, конечно, пришел ряд исполнителей. Пополнил состав «Легии» нападающий из «Ювентуса» Кристиан Паскуато (1989, последний сезон отыграл на правах аренды за «Крылья Советов» в чемпионате России).
Действующий форвард национальной сборной Албании Армандо Садику (1991) стоил 750 тысяч евро, выплаченных за игрока «Цюриху». Опытный центральный хавбек Кшиштоф Мончиньски из «Вислы» обошелся «легионерам» в 400 тысяч евро. Из второй команды «Бенфики» прибыл правофланговый Хильдеберту Жозе Моргаду Перейра (1996) — он же Берту. За левого полузащитника Лукаша Монету (1994) «Руху» уплатили 100 тысяч евро. За 20 тысяч евро был куплен в «Сосновеце» французский форвард с ивуарийскими корнями Вамара Саного (1995). Из аренд вернулись полузащитник Матеуш Швох (1993, «Арка», Гдыня) и еще ряд принадлежащих «Легии» игроков, однако «засветиться» в матчах с «Астаной» из них имеет шансы, пожалуй, только Швох.
В целом, состав «легионеров» изобилует достаточно опытными игроками, которым, однако, буквально в затылок дышит талантливая молодежь. И варшавяне выглядят на данный момент более чем сбалансированной дружиной.
В новом футбольном сезоне польский чемпион успел уже провести пять официальных поединков. Сначала в сражении за Суперкубок Польши «Легия» после 1:1 в основное и дополнительное время уступила по пенальти «Арке» из Гдыни. Затем «легионеры» поочередно проводили поединки квалификации Лиги Чемпионов УЕФА и матчи стартовавшего национального чемпионата. Чемпион Финляндии «Мариехамн» на его поле был повержен со счетом 3:0, «Гурник» из Забже сумел обыграть у себя дома «Легию» со счетом 3:1, затем сильнейшая финская дружина потерпела в Варшаве форменное фиаско — 6:0 в пользу хозяев. Наконец, в воскресенье чемпион Польшу не сумел обыграть на своей территории «Корону» из Кельце — 1:1.
Несложно заметить, что на данном этапе варшавяне явно отдают приоритет встречам в рамках квалификации Лиги Чемпионов УЕФА, отодвинув дела внутренние на второй план. В еврокубковых же поединках «легионеры» предпочитали пока играть по тактической схеме 4−2−3−1 с одним форвардом и двумя опорниками, которых почти наверняка сыграют Мулен и Копчиньски. В воротах незыблемы позиции опытнейшего 37-летнего Маляжа, в защите слева обычно действует Глоушек. На все остальные места на поле конкуренция в составе «Легии» очень сильная, и достаточно тяжело предположить, как же в итоге будет выглядеть стартовый состав варшавян на «Астана Арене». Можно отметить лишь, что в двухматчевом противостоянии с «Мариехамном» 9 мячей финнам забили Гильерме и Кухарчик — по 2 (по 1 — с пенальти), Надь, Хямяляйнен, Шиманьски, Михаляк. Еще один гол соперники «Легии» провели в собственные ворота самостоятельно.
Что ни говори, а соперник «Астане» на стадии третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов УЕФА достался очень серьезный. Впрочем, надеяться на выход в групповой этап главного еврокубкового турнира, что называется, с кондачка, было бы как минимум странно. Свою состоятельность игрокам казахстанского чемпиона необходимо доказывать на поле в каждом новом матче. И поединки с «Легией» в подобном ракурсе должны принести «Астане» немало пользы. На самом деле, думается, игроки столичной дружины очень вовремя получили ощутимый щелчок по носу в домашнем рандеву от юрмальского «Спартака». Теперь на матчи с польским чемпионом наши должны выйти отмобилизованными до предела. И, в свою очередь, поединки с «Легией» должны стать для казахстанского чемпиона превосходным экзаменом на собственные конкурентность и состоятельность, — испытанием, от которого проку для сильнейшей нашей команды может оказаться куда больше, чем от иного поединка в группе Лиги Чемпионов УЕФА.
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