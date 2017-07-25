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25 июля 2017, 8:58 | Футбол: Еврокубки | Vesti.kz

Евгений Ловчев назвал фаворита в противостоянии «Астаны» и «Легии» в Лиге чемпионов

Известный футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз относительного победителя в противостоянии между «Астаной» и польской «Легией» в рамках третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.

Первая встреча команд состоится 26 июля в Астане а ответная — 2 августа в Варшаве. Увеличить
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«Наверное, «Легия» небольшой фаворит в этой паре в рамках двухматчевого противостояния. Но конкретно в этом поединке решающим фактором станет свое поле. Казахстанские команды в еврокубках значительно сильнее выступают в родных пенатах. «Астана» уже прошла два квалификационных раунда, где смотрелась очень уверенно. Я думаю, что хозяевам поля вполне под силу выиграть в первом матче. Но вот дальше пройдет, скорее всего, все-таки «Легия», — сказал Ловчев, слова которого приводит bookmaker-ratings.ru.

Первый матч «Астана» и «Легия» проведут 26 июля в столице Казахстана, а ответная игра состоится 2 августа в Варшаве.

Победитель пары выйдет в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, что обеспечит участие как минимум в группе Лиги Европы.

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Новости Еврокубков

Евгений Ловчев: «Астана» победит дома, но дальше пройдет «Легия»

Евгений Ловчев: «Астана» победит дома, но дальше пройдет «Легия»

Бывший футболист-полузащитник московского «Спартака» и других команд, мастер спорта СССР международного класса и заслуженный мастер спорта России, экс-тренер футбольных и мини-футбольных команд, футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Астана» — «Легия» в рамках квалификации Лиги чемпионов 2017/2018.
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25 июля

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