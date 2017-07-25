Евгений Ловчев назвал фаворита в противостоянии «Астаны» и «Легии» в Лиге чемпионов
Известный футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз относительного победителя в противостоянии между «Астаной» и польской «Легией» в рамках третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Наверное, «Легия» небольшой фаворит в этой паре в рамках двухматчевого противостояния. Но конкретно в этом поединке решающим фактором станет свое поле. Казахстанские команды в еврокубках значительно сильнее выступают в родных пенатах. «Астана» уже прошла два квалификационных раунда, где смотрелась очень уверенно. Я думаю, что хозяевам поля вполне под силу выиграть в первом матче. Но вот дальше пройдет, скорее всего,
Первый матч «Астана» и «Легия» проведут 26 июля в столице Казахстана, а ответная игра состоится 2 августа в Варшаве.
Победитель пары выйдет в раунд
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