Евгений Ловчев назвал фаворита в противостоянии «Астаны» и «Легии» в Лиге чемпионов

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«Наверное, «Легия» небольшой фаворит в этой паре в рамках двухматчевого противостояния. Но конкретно в этом поединке решающим фактором станет свое поле. Казахстанские команды в еврокубках значительно сильнее выступают в родных пенатах. «Астана» уже прошла два квалификационных раунда, где смотрелась очень уверенно. Я думаю, что хозяевам поля вполне под силу выиграть в первом матче. Но вот дальше пройдет, скорее всего, все-таки «Легия», — сказал Ловчев, слова которого приводит bookmaker-ratings. ru.

Первый матч «Астана» и «Легия» проведут 26 июля в столице Казахстана, а ответная игра состоится 2 августа в Варшаве.