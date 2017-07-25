Дмитрий Кузнецов: Васин — не уровень ЦСКА. Он даже в «Мордовии» не выделялся
Бывший полузащитник ЦСКА — об игре обороны армейцев.
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ГРЕКИ ПОЛЕТЯТ ЗАБИВАТЬ — И ПОЛУЧАТ В КОНТРАТАКЕ
— АЕК страшен у себя дома?
— Не назвал бы соперника из греческого чемпионата серьезным соперником. АЕК — средняя даже по греческим меркам команда.
— В обороне греков выступают знакомые российским любителям футбола Огнен Враньеш и Дмитрий Чигринский.
— Вполне средние футболисты. Ничего страшного для ЦСКА не вижу. Армейцы обязаны проходить греков, если хотят играть в Лиге чемпионов.
— Первый матч команда Гончаренко проводит в гостях. Чего ждать от греков?
— Все знают, что в Греции яростно поддерживают своих. Но это может сыграть с АЕК злую шутку. Греки полетят забивать и пропустят в контратаке.
— ЦСКА по силам попасть в групповой этап Лиги чемпионов?
— Да. Давайте не будет смотреть на внутренний чемпионат, с «Локомотивом» действительно был провал. Но на Лигу чемпионов армейцы настроятся
ИГНАШЕВИЧ УСИЛИТ ОБОРОНУ ЦСКА
— 1:3 с «Локомотивом». Что это было?
— Гости выглядели быстрее и сильнее физически. А у ЦСКА не нашлось сил даже на финальный штурм. При счете 1:2 армейцы продолжили играть так, как в начале встречи. ЦСКА ничем не превосходил «Локомотив». Железнодорожники были сильнее в единоборствах, хорошо реализовывали моменты. Но чтобы забивать, нужно заставлять соперника ошибаться. Это и сделал Ари в моменте с ошибкой Васина.
— Как оцените игру Васина?
— А что Васин? Думаю, это футболист не уровня ЦСКА.
— И не уровня сборной?
— Естественно.
— Какого же тогда он уровня?
— Где раньше Васин играл? В «Мордовии»!
— В связи с этим Игнашевич, который полетел в Афины, — однозначное усиление?
— Конечно. Это опытный футболист, который даже невысокую скорость может компенсировать выбором позиции.
— С другой стороны, Игнашевич и Березуцкие уже немолоды.
— Говорил еще года четыре назад, что ЦСКА нужно искать им замену. Говорил, что они не вечные. Вот закончат братья и Игнашевич, и кто будет играть? Васин?! Васин?! Ребят, это не уровень команды, которая хочет играть в Лиге чемпионов и добиваться успехов на внутренней арене.
— Считаете, что Васин и Чернов — не замена?
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— А чего вы ждете от сезона ЦСКА?
— Хочется, чтобы моя родная команда играла на высоком уровне. Но нужно усиление. Повезло, что в свое время нашли Головина. Но сейчас ушел Тошич. Кто остался? Миланов? Это тоже нетоповый игрок. Футболист скамейки запасных, который может поддержать темп,
— Головина ведет лондонский «Арсенал». Как считаете, стоит ехать, если позовут?
— Двоякая ситуация. Если есть спрос — это неплохой вариант, но, с другой стороны, Головину 21 год. Может поехать по арендам, попасть в не самую сильную команду, сесть на скамейку. А сейчас он и Чалов закрепились в составе ЦСКА. Здесь — сборная России, Лига чемпионов. Еще год, и спрос будет выше.
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