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ГРЕКИ ПОЛЕТЯТ ЗАБИВАТЬ — И ПОЛУЧАТ В КОНТРАТАКЕ

— АЕК страшен у себя дома?

— Не назвал бы соперника из греческого чемпионата серьезным соперником. АЕК — средняя даже по греческим меркам команда.

— В обороне греков выступают знакомые российским любителям футбола Огнен Враньеш и Дмитрий Чигринский.

— Вполне средние футболисты. Ничего страшного для ЦСКА не вижу. Армейцы обязаны проходить греков, если хотят играть в Лиге чемпионов.

— Первый матч команда Гончаренко проводит в гостях. Чего ждать от греков?

— Все знают, что в Греции яростно поддерживают своих. Но это может сыграть с АЕК злую шутку. Греки полетят забивать и пропустят в контратаке.

— ЦСКА по силам попасть в групповой этап Лиги чемпионов?

— Да. Давайте не будет смотреть на внутренний чемпионат, с «Локомотивом» действительно был провал. Но на Лигу чемпионов армейцы настроятся по-другому.

ИГНАШЕВИЧ УСИЛИТ ОБОРОНУ ЦСКА

— 1:3 с «Локомотивом». Что это было?

— Гости выглядели быстрее и сильнее физически. А у ЦСКА не нашлось сил даже на финальный штурм. При счете 1:2 армейцы продолжили играть так, как в начале встречи. ЦСКА ничем не превосходил «Локомотив». Железнодорожники были сильнее в единоборствах, хорошо реализовывали моменты. Но чтобы забивать, нужно заставлять соперника ошибаться. Это и сделал Ари в моменте с ошибкой Васина.

— Как оцените игру Васина?

— А что Васин? Думаю, это футболист не уровня ЦСКА.

— И не уровня сборной?

— Естественно.

— Какого же тогда он уровня?

— Где раньше Васин играл? В «Мордовии»! Чем-то выделялся? Нет! Вот вам и ответ на вопрос.

— В связи с этим Игнашевич, который полетел в Афины, — однозначное усиление?

— Конечно. Это опытный футболист, который даже невысокую скорость может компенсировать выбором позиции.

— С другой стороны, Игнашевич и Березуцкие уже немолоды.

— Говорил еще года четыре назад, что ЦСКА нужно искать им замену. Говорил, что они не вечные. Вот закончат братья и Игнашевич, и кто будет играть? Васин?! Васин?! Ребят, это не уровень команды, которая хочет играть в Лиге чемпионов и добиваться успехов на внутренней арене.

— Считаете, что Васин и Чернов — не замена?

— Из-за Васина в прошлом году проиграли чемпионство. Помните, какую ошибку он совершил в ключевом матче со «Спартаком»? Добейся ЦСКА тогда победы, неизвестно, чем бы все закончилось. У армейцев сейчас есть явный лидер — это Витинью, форвард вернулся из Бразилии другим человеком. Забивает, ведет за собой команду, может создать голевой момент. Но он может забить три, а команда пропустит четыре. И какого результата от них ждать?

— А чего вы ждете от сезона ЦСКА?

— Хочется, чтобы моя родная команда играла на высоком уровне. Но нужно усиление. Повезло, что в свое время нашли Головина. Но сейчас ушел Тошич. Кто остался? Миланов? Это тоже нетоповый игрок. Футболист скамейки запасных, который может поддержать темп, что-то взять на себя. За последние годы 5−6 дублеров перешли в первую команду. Заиграл Чалов, на подходе Гордюшенко, еще пара футболистов. Но им нужно набираться опыта, играть с топ-соперниками.

— Головина ведет лондонский «Арсенал». Как считаете, стоит ехать, если позовут?

— Двоякая ситуация. Если есть спрос — это неплохой вариант, но, с другой стороны, Головину 21 год. Может поехать по арендам, попасть в не самую сильную команду, сесть на скамейку. А сейчас он и Чалов закрепились в составе ЦСКА. Здесь — сборная России, Лига чемпионов. Еще год, и спрос будет выше.