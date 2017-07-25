Важный день для Акинфеева. Сегодня он может не пропустить в Лиге чемпионов

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Свой предыдущий отбор ЦСКА прошел нервно. Это было два года назад. В соперники тогда попались пражская «Спарта» (2:2 дома, 3:2 в гостях) и лиссабонский «Спортинг» (1:2 на выезде и 3:1 в Химках). Оба раза могло дойти до овертайма, но армейцы дожимали. Героически пробились в групповой этап, который последние годы жизненно важен для экономики клуба.

Эта установка — пробиться в ЛЧ любой ценой — неизменна для ЦСКА. Если бы и в других аспектах жизни клуб был так же стабилен, многое, наверное, давалось бы легче. Но сам ЦСКА в отличие от своих целей меняется. Не всегда в лучшую сторону.

Вряд ли лето-осень 2015-го можно назвать лучшей порой в истории ЦСКА, но, глядя на состав, мне кажется, команда тогда была покрепче, чем сейчас.

Во-первых, играл Роман Еременко. Во-вторых, дембельский, предпродажный сезон проводил Ахмед Муса. В-третьих, вернулся Думбья (его как раз взяли в аренду у «Ромы», куда недавно сами же выгодно продали). На пару лет были моложе Игнашевич и Березуцкие, глубину состава обеспечивали сидевшие на скамейке Миланов, Натхо, Панченко и 19-летний на тот момент Головин.

Сейчас у ЦСКА возможностей меньше. По объективным причинам. Много средств отняли кризис и строительство стадиона, клуб пошел на серьезную оптимизацию бюджета, что отразилось на трансферной политике. В 2015-м эти процессы только начинались, сегодня чувствуются их последствия. Слуцкий тоже столкнулся с проблемами этого характера, Гончаренко же в таких условиях был с самого начала.

Считалось, что за счет опыта имеющегося состава и тактической выучки ЦСКА удержит свой уровень в России и пройдет отборочные раунды в Европе. А там — спасительные призовые. Но последний матч с «Локомотивом» показал, что даже внутри у армейцев могут быть проблемы. А чего тогда ждать в еврокубках?

АЕК называли хорошим жребием, и понятно почему. Всего лишь четвертое место чемпионата Греции, в Лигу чемпионов команда попала благодаря шальной системе плей-офф. В составе — безвестные молодые греки, среднего уровня экс-игроки РФПЛ типа Ливаи («Рубин»), Враньеша (был в «Алании» и раннем «Краснодаре») и Чосича (не пробился в ЦСКА), а также «сбитые летчики» вроде Чигринского и Угу Алмейды, величие которых осталось где-то в 2009 году.

Но, как ни крути, это все-таки состав, про который есть что сказать. В отличие от «Спарты"-2015, где играли стопроцентные ноунеймы. Собственно, такими они и остались.

Из той «Спарты», которая потрепала нервы ЦСКА и потом, кстати, вынесла в Лиге Европы «Краснодар», интереснее всего карьера сложилась у трех человек. Нападающий Крейчий уехал в итальянскую «Болонью», полузащитник Дочкал — в Китай, в клуб «Хэнань Цзянье», а форварда Фатаи взяли в нашу «Уфу».

Но чехи были настоящей командой, благодаря этому и дошли до четвертьфинала Лиги Европы. Как обстоят дела у тренера АЕК Маноло Хименеса, который много лет назад вместе с «Севильей» вылетал от ЦСКА в ЛЧ, мы пока не знаем. Несомненно, что в Афинах, да при 35-градусной жаре (наш спецкор Виталий Айрапетов передает, что на улице — адское пекло) ЦСКА будет очень трудно. Даже если тактически Хименес уступает Гончаренко, у него много мелких, но важных преимуществ, которыми всегда обладают южные коллективы, когда играют дома. Особенно в таком турнире.

Но то, что для греков — престиж или, допустим, страсть, для ЦСКА — жизнь. Само существование клуба в его нынешнем виде зависит от того, попадет ли он в групповой этап Лиги чемпионов. Евгению Гинеру необязательно об этом говорить, в ЦСКА и так все знают.

Есть еще один момент, о котором знают и не говорят. Это серия Игоря Акинфеева, растянувшаяся с 2006 года на 43 матча Лиги чемпионов. Игра в Греции может быть 44-й, в которой вратарь снова пропустит. Говорят, Акинфеев и его близкие довольно остро реагируют на любые шутки на эту тему. Возможно, более легкий подход к собственному антирекорду несколько сбавил бы ажиотаж, тем более что есть много рекордов, которые никто не ставит под сомнение. Но это, конечно, дело Акинфеева, как и на что реагировать.

Очевидно, что лично для вратаря сегодня — тоже очень важный день. Тот случай, когда один сухой матч может сделать весь сезон. ​

Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.