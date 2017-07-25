Киевское «Динамо»: не повторить судьбу «Шахтера»

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ЦСКА выгодно, чтобы из борьбы выбыли два клуба из тройки «Динамо» — «Аякс» и «Виктория». В этом случае российский представитель, если он пройдет дальше, в следующем раунде будет «сеяным». Тогда он гарантированно не попадет на «Севилью», «Наполи» и «Ливерпуль». Впрочем, в другой части сетки остаются «Хоффенхайм» и «Спортинг» — тоже не самые простые соперники.

Хорошие шансы обрадовать ЦСКА — у «Стяуа». Румыны считаются крепким еврокубковым бойцом и «Викторию», скорее всего, пройдут.

С украинским клубом москвичей заведомо не сведут. Хотя в силу исторических и географических причин «Динамо» наверняка привлекает в приведенной выше восьмерке наибольшее внимание.

Швейцария вроде как в еврокубках не блещет, но клубы из этой страны выступают традиционно неплохо. Если «Динамо» и фаворит, то процентов на 60.

К слову, год назад на той же стадии Лиги чемпионов парни из Берна после обмена победами по 2:0 вышибли в серии 11-метровых донецкий «Шахтер», который Мирча Луческу назвал в свежем интервью «СЭ» лучшим клубом Восточной Европы. Киевлянам стоит помнить об опыте соотечественников.

Зато потом в 4-м раунде уже Лиги Европы «Шахтер» вполне благополучно миновал «Истанбул ББ» (2:1, 2:0), тоже фигуранта вышеупомянутой восьмерки.

Эмманюэль АДЕБАЙОР. AFP 2017

Турецкий клуб — новое явление в международных отношениях, но это не повод, чтобы его недооценивать. Второе место в прошлом национальном чемпионате занял.

В этом клубе присутствуют знакомые нам Епуряну, экс-локомотивец Да Кошта, француз Клиши, поигравший за «Арсенал» и «Манчестер Сити» Адебайор, в прошлом звезда тех же клубов, а также «Реала» и «Тоттенхэма». В общем, «Брюгге» будет нелегко.

Но мы немного ушли в сторону, потому что главная пара этой стадии все-таки «Ницца» — «Аякс». Голландский клуб — финалист Лиги Европы. Как бы его ни «обирали», он неизменно где-то наверху, хотя футболисты продолжают уходить по разным клубам.

А вот «Ницца» разбрасываться не желает — она продлила на два сезона соглашение с Балотелли и сохранила тренера Люсьена Фавра, которого упорно прочили в дортмундскую «Боруссию».

«Ницца» запомнилась нам тем, что выдала осенью красивый, хотя и неудачный для нее матч в Краснодаре (2:5). Тут, конечно, необходимо отдать должное команде Игоря Шалимова, сыгравшей, наверное, поединок сезона. Но ведь хорошую партию обычно создают двое. А потом в декабре «Ницца» обыграла «Краснодар» никаким не «смешанным», а сугубо вторым составом. Резервы у нее, таким образом, имеются.