Киевское «Динамо»: не повторить судьбу «Шахтера»
В 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов по так называемому нечемпионскому пути помимо ЦСКА и АЕК пойдут следующие пары: «Динамо» (Киев) — «Янг Бойз», «Ницца» — «Аякс», «Стяуа» — «Виктория» Пльзень и «Брюгге» — «Истанбул ББ». Оцениваем шансы команд.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
ЦСКА выгодно, чтобы из борьбы выбыли два клуба из тройки «Динамо» — «Аякс» и «Виктория». В этом случае российский представитель, если он пройдет дальше, в следующем раунде будет «сеяным». Тогда он гарантированно не попадет на «Севилью», «Наполи» и «Ливерпуль». Впрочем, в другой части сетки остаются «Хоффенхайм» и «Спортинг» — тоже не самые простые соперники.
Хорошие шансы обрадовать ЦСКА — у «Стяуа». Румыны считаются крепким еврокубковым бойцом и «Викторию», скорее всего, пройдут.
С украинским клубом москвичей заведомо не сведут. Хотя в силу исторических и географических причин «Динамо» наверняка привлекает в приведенной выше восьмерке наибольшее внимание.
Швейцария вроде как в еврокубках не блещет, но клубы из этой страны выступают традиционно неплохо. Если «Динамо» и фаворит, то процентов на 60.
К слову, год назад на той же стадии Лиги чемпионов парни из Берна после обмена победами по 2:0 вышибли в серии 11-метровых донецкий «Шахтер», который Мирча Луческу назвал в свежем интервью «СЭ» лучшим клубом Восточной Европы. Киевлянам стоит помнить об опыте соотечественников.
Зато потом в 4-м раунде уже Лиги Европы «Шахтер» вполне благополучно миновал «Истанбул ББ» (2:1, 2:0), тоже фигуранта вышеупомянутой восьмерки.
Турецкий клуб — новое явление в международных отношениях, но это не повод, чтобы его недооценивать. Второе место в прошлом национальном чемпионате занял.
В этом клубе присутствуют знакомые нам Епуряну,
Но мы немного ушли в сторону, потому что главная пара этой стадии
А вот «Ницца» разбрасываться не желает — она продлила на два сезона соглашение с Балотелли и сохранила тренера Люсьена Фавра, которого упорно прочили в дортмундскую «Боруссию».
«Ницца» запомнилась нам тем, что выдала осенью красивый, хотя и неудачный для нее матч в Краснодаре (2:5). Тут, конечно, необходимо отдать должное команде Игоря Шалимова, сыгравшей, наверное, поединок сезона. Но ведь хорошую партию обычно создают двое. А потом в декабре «Ницца» обыграла «Краснодар» никаким не «смешанным», а сугубо вторым составом. Резервы у нее, таким образом, имеются.
Говорят, именно «Ниццу» не хотели в свои соперники при жеребьевке как ЦСКА, так и киевское «Динамо». Это о
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