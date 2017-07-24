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https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/30481388/
24 июля 2017, 22:18 | Футбол: Еврокубки | Sports.kz

Евгений Ловчев: «Астана» победит дома, но дальше пройдет «Легия»

Бывший футболист-полузащитник московского «Спартака» и других команд, мастер спорта СССР международного класса и заслуженный мастер спорта России, экс-тренер футбольных и мини-футбольных команд, футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Астана» — «Легия» в рамках квалификации Лиги чемпионов 2017/2018.

Эксперт ставит на победу «Астаны».

«Наверное, “Легия” небольшой фаворит в этой паре в рамках двухматчевого противостояния. Но, конкретно в этом поединке решающим фактором станет свое поле. Казахстанские команды в еврокубках значительно сильнее выступают в родных пенатах. “Астана” уже прошла два квалификационных раунда, где смотрелась очень уверенно. Я думаю, что хозяевам поля вполне под силу выиграть в первом матче. Но, вот дальше пройдет, скорее всего, все-таки “Легия”», — сказал Ловчев.

Матч «Астана» — «Легия» пройдет в среду в 20:00 по столичному времени. Прямая трансляция на телеканале «Kazsport». Букмекерская контора 1XBET считает фаворитом казахстанский клуб: победа «Астаны» — 2.56, ничья — 3.2, победа «Легии» — 3.115.

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