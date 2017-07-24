Евгений Ловчев: «Астана» победит дома, но дальше пройдет «Легия»

Эксперт ставит на победу «Астаны».



«Наверное, “Легия” небольшой фаворит в этой паре в рамках двухматчевого противостояния. Но, конкретно в этом поединке решающим фактором станет свое поле. Казахстанские команды в еврокубках значительно сильнее выступают в родных пенатах. “Астана” уже прошла два квалификационных раунда, где смотрелась очень уверенно. Я думаю, что хозяевам поля вполне под силу выиграть в первом матче. Но, вот дальше пройдет, скорее всего, все-таки “Легия”», — сказал Ловчев.



Матч «Астана» — «Легия» пройдет в среду в 20:00 по столичному времени. Прямая трансляция на телеканале «Kazsport». Букмекерская контора 1XBET считает фаворитом казахстанский клуб: победа «Астаны» — 2.56, ничья — 3.2, победа «Легии» — 3.115.