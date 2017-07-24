Почему казахстанские клубы неудачно выступили в Лиге Европы
Недолгим оказался путь трех казахстанских делегатов в Лиге Европы. Если павлодарский «Иртыш» и алматинский «Кайрат» добрались до второго отборочного раунда, то шымкентский «Ордабасы» остановился в первом.
А ведь надежды возлагались на всех — и довольно немалые. Кажется, что наш клубный футбол прогрессирует, чемпионат становится сильнее, и все это должно было быть доказано в еврокубках, где остался теперь только один наш представитель из Астаны, который еще, весьма возможно, и продолжит борьбу в Лиге Европы. Но те, кто там ее начинал… успели уже и закончить.
Республиканский
Итак, все проблемы от…
… пофигизма
Неизвестно, как это еще можно назвать: не первый год шымкентский клуб демонстрирует свое наплевательское отношение ко всему казахстанскому футболу. И дело не в
… тренера
И тут поговорим об алматинском «Кайрате». Много больших и жирных плюсов имеет этот клуб в сравнении с другими нашими ФК, однако выбирать тренеров не умеет, к сожалению большинства представителей отечественной футбольной общественности. Если вспомнить о периоде возрождения «народной команды», то все началось с Владимира Вайсса. Словак был хорош, — поставил игру, которая у кайратовцев проглядывается до сих пор. И сейчас многие вспоминают его, просят возвращения, — но тут позволим себе не согласиться. А зачем сейчас «Кайрату» Владимир Вайсс? Да, он многое сделал, — но за три года чемпионом так и не стал, да и в группу еврокубков не вывел. Вернуть — для чего? Чтобы повторил те же самые успехи? Следом за Вайссом последовал Александр Бородюк. Проведя с командой все сборы в межсезонье и, с его слов, отлично ее подготовив, он сломал все, что было построено предшественником, и быстро убежал. Побегал — да и прибежал в сборную Казахстана… Но это уже другая история. И вот пришел Кахабер Цхададзе. По сути, тоже ничего сверхъестественного не сделавший, — просто восстановив наработки Вайсса, он добывал локальные победы, но итоговый результат оставался таким же. Откровенно говоря, и чемпион нашей страны долгое время выбирал тренеров, пока не нашел Станимира Стоилова, — и теперь вряд ли захочет его отпускать. Ведь болгарин обошел все «кайратовское» трио, и вновь готовится праздновать чемпионство. По вышеуказанной причине, сейчас наступил очень важный момент в истории «Кайрата»: время, когда опять будет выбран новый претендент на пост наставника алматинской дружины. Возможно, теперь стоит сделать выбор в пользу западноевропейца, — из стран Восточной Европы в качестве достойной кандидатуры на ум приходит только украинец Мирон Маркевич. Футбол его «Металлиста» уж очень был схож с нынешним кайратовским, — только с харьковчанами украинец сражался в четвертьфинале Лиги Европы, а позже, возглавляя «Днепр» и до финала добрался. Ныне специалист сидит без работы. В любом случае, возможный очередной промах с тренером и его последствия можно уже будет называть «кайратовской болезнью».
… руководства
Третий клуб, к которому не так много претензий, — павлодарский «Иртыш». Две победы над болгарским «Дунавом» и достойное поражение от сербской «Црвены Звезды», — по общему признанию, за отсутствием класса, — позволили иртышанам стать наименее критикуемыми. Но мы
Осталось только напомнить, что благодаря быстрому вылету трех команд из квалификации Лиги Европы, этот еврокубковый сезон для Казахстана может стать самым провальным за последние пять лет, — если в очередной раз не выручит «Астана». Но хуже всего то, что выводы у нас делать из своих же ошибок не привыкли, и на следующий год вся эта история снова может повториться.
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