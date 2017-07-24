Почему казахстанские клубы неудачно выступили в Лиге Европы

А ведь надежды возлагались на всех — и довольно немалые. Кажется, что наш клубный футбол прогрессирует, чемпионат становится сильнее, и все это должно было быть доказано в еврокубках, где остался теперь только один наш представитель из Астаны, который еще, весьма возможно, и продолжит борьбу в Лиге Европы. Но те, кто там ее начинал… успели уже и закончить.



Республиканский интернет-портал Sports.kz пытается разобраться в главных проблемах казахстанских клубов, по причине которых их путь в еврокубках оказался недолгим.



Итак, все проблемы от…



… пофигизма



Неизвестно, как это еще можно назвать: не первый год шымкентский клуб демонстрирует свое наплевательское отношение ко всему казахстанскому футболу. И дело не в каких-то там даже очках в копилку страны, а, в целом, в отсутствии какого-либо желания в игре на поле и в подготовке к турниру. Если бы было можно отказаться без последствий от участия в еврокубке в пользу другого клуба, то, быть может, «Ордабасы» так бы и сделал. Цель команды — явно не прогресс, главное — в чемпионате занять место, которое позволит получить такой же огромный бюджет на будущий год. То есть, — оправдать свое существование. Видимо, в голове одного только Бахтияра Байсеитова может укладываться, почему при необходимости укрепления качественным нападающим Срджан Вуяклия был приобретен уже после окончания выступления в квалификации Лиге Европы. То же самое, конечно, касается Оливера Петрака, ну, и едва ли не самого нашего главного еврокубкового бойца Рохера Каньяса. Не говоря уже о проблемах со стадионом, известных на протяжении ряда лет, — но их начали решать, опять же, только тогда, когда «Ордабасы» остался без еврокубков. Хотя многое становится понятнее, если вдуматься в слова Бахтияра Байсеитова в недавнем интервью: «Получилось, как говорят в народе, “не говори “гоп”, пока не перепрыгнешь”: мы уже думали о шотландском “Абердине”. “Широки Бриег” мы уже во внимание не брали. Я ребят так настроил, что, если “Абердин” пройдем, то там уже попадаем на очень серьезный клуб». Получается, «Широки Бриег» — не соперник, его можно пройти, не играя, а дальше уже включиться. Да и подкрепление, судя по всему, как раз к «Абердину» готовили. Ну, ничего, в следующем году «Ордабасы» всем в Европе покажет…



… тренера



И тут поговорим об алматинском «Кайрате». Много больших и жирных плюсов имеет этот клуб в сравнении с другими нашими ФК, однако выбирать тренеров не умеет, к сожалению большинства представителей отечественной футбольной общественности. Если вспомнить о периоде возрождения «народной команды», то все началось с Владимира Вайсса. Словак был хорош, — поставил игру, которая у кайратовцев проглядывается до сих пор. И сейчас многие вспоминают его, просят возвращения, — но тут позволим себе не согласиться. А зачем сейчас «Кайрату» Владимир Вайсс? Да, он многое сделал, — но за три года чемпионом так и не стал, да и в группу еврокубков не вывел. Вернуть — для чего? Чтобы повторил те же самые успехи? Следом за Вайссом последовал Александр Бородюк. Проведя с командой все сборы в межсезонье и, с его слов, отлично ее подготовив, он сломал все, что было построено предшественником, и быстро убежал. Побегал — да и прибежал в сборную Казахстана… Но это уже другая история. И вот пришел Кахабер Цхададзе. По сути, тоже ничего сверхъестественного не сделавший, — просто восстановив наработки Вайсса, он добывал локальные победы, но итоговый результат оставался таким же. Откровенно говоря, и чемпион нашей страны долгое время выбирал тренеров, пока не нашел Станимира Стоилова, — и теперь вряд ли захочет его отпускать. Ведь болгарин обошел все «кайратовское» трио, и вновь готовится праздновать чемпионство. По вышеуказанной причине, сейчас наступил очень важный момент в истории «Кайрата»: время, когда опять будет выбран новый претендент на пост наставника алматинской дружины. Возможно, теперь стоит сделать выбор в пользу западноевропейца, — из стран Восточной Европы в качестве достойной кандидатуры на ум приходит только украинец Мирон Маркевич. Футбол его «Металлиста» уж очень был схож с нынешним кайратовским, — только с харьковчанами украинец сражался в четвертьфинале Лиги Европы, а позже, возглавляя «Днепр» и до финала добрался. Ныне специалист сидит без работы. В любом случае, возможный очередной промах с тренером и его последствия можно уже будет называть «кайратовской болезнью».



… руководства



Третий клуб, к которому не так много претензий, — павлодарский «Иртыш». Две победы над болгарским «Дунавом» и достойное поражение от сербской «Црвены Звезды», — по общему признанию, за отсутствием класса, — позволили иртышанам стать наименее критикуемыми. Но мы все-таки поищем и здесь причины раннего еврокубкового вылета. Просто потому, что уже скоро вновь наступит концовка чемпионата страны, и, чувствуется, у руководства этого клуба, весьма возможно, снова руки зачешутся раздать всех игроков другим и набрать новых, — видимо, фанаты они большие футбольных менеджеров. Сейчас многие проблемы в Павлодаре сваливают на небольшой бюджет, — якобы, на эти деньги нельзя приглашать сильных футболистов, по этой причине и спад, — но озвученные в павлодарских СМИ перед стартом чемпионата 2,1 миллиарда тенге, а это чуть больше 6 миллионов долларов, явно не так уж и мало, — просто, создается впечатление, кому-то выгодно устраивать постоянные перетасовки в своих целях. Уже успевший доказать свою профпригодность болгарин Димитар Димитров каждый раз жалуется на данный факт, но, видимо, тем, кто повыше, просто все равно. А ведь окончание срока контракта Херо не за горами, и кто сказал, что условный «Ордабасы» или даже «Кайрат» не захотят взять его себе? Ну и, пожалуй, кинем еще один камень напоследок: зачем «Иртыш» проводил матчи чемпионата с костанайским «Тоболом» до матча в Сербии и карагандинским «Шахтером» после? Ведь они были проиграны. Как заявил наставник «горняков» Саулюс Ширмялис, просьба о переносе игры поступила в его клуб слишком поздно, — когда уже все вопросы о пребывании футболистов в Павлодаре были решены. Много, очень много вопросов возникает относительно «Иртыша». Будут ли они решаться? Ответ сами знаете.



Осталось только напомнить, что благодаря быстрому вылету трех команд из квалификации Лиги Европы, этот еврокубковый сезон для Казахстана может стать самым провальным за последние пять лет, — если в очередной раз не выручит «Астана». Но хуже всего то, что выводы у нас делать из своих же ошибок не привыкли, и на следующий год вся эта история снова может повториться.