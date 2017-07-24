ЦСКА ожидает порядка 120 болельщиков команды на матче с АЕКом в Афинах
АФИНЫ, 24 июля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Московский ЦСКА ожидает около 120 болельщиков команды на выездном матче с греческим АЕКом, в целом на Олимпийском стадионе в Афинах ждут до 40 тысяч зрителей. Об этом ТАСС сообщили в
пресс-службах футбольных клубов.
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Команды встретятся во вторник в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов на Олимпийском стадионе в Афинах, который вмещает порядка 69,5 тысячи зрителей.
«Мы ожидаем, что 90 болельщиков прилетит из Москвы. Плюс команду поддержат несколько десятков россиян, проживающих в Греции. Всего должно быть около 120 человек», — сообщили в
«Мы ожидаем до 40 тысяч на завтрашней встрече, — сказали в
Рекорд посещаемости матчей АЕКа на Олимпийском стадионе был установлен в марте 2015 года — на полуфинальную встречу Кубка страны с «Олимпиакосом» собралось 64,5 тысячи болельщиков.
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