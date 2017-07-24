ЦСКА ожидает порядка 120 болельщиков команды на матче с АЕКом в Афинах

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Команды встретятся во вторник в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов на Олимпийском стадионе в Афинах, который вмещает порядка 69,5 тысячи зрителей.

«Мы ожидаем, что 90 болельщиков прилетит из Москвы. Плюс команду поддержат несколько десятков россиян, проживающих в Греции. Всего должно быть около 120 человек», — сообщили в пресс-службе ЦСКА.

«Мы ожидаем до 40 тысяч на завтрашней встрече, — сказали в пресс-службе АЕКа. — Цифра могла бы быть и побольше — все-таки это первый официальный матч в сезоне, тем более в Лиге чемпионов, но сейчас лето и многие разъехались на отдых».

Рекорд посещаемости матчей АЕКа на Олимпийском стадионе был установлен в марте 2015 года — на полуфинальную встречу Кубка страны с «Олимпиакосом» собралось 64,5 тысячи болельщиков.