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24 июля 2017, 21:10 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

ЦСКА ожидает порядка 120 болельщиков команды на матче с АЕКом в Афинах

АФИНЫ, 24 июля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Московский ЦСКА ожидает около 120 болельщиков команды на выездном матче с греческим АЕКом, в целом на Олимпийском стадионе в Афинах ждут до 40 тысяч зрителей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службах футбольных клубов.

Встреча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов пройдет на Олимпийском стадионе в Афинах который вмещает порядка 695 тысячи зрителей. Увеличить
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Команды встретятся во вторник в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов на Олимпийском стадионе в Афинах, который вмещает порядка 69,5 тысячи зрителей.

«Мы ожидаем, что 90 болельщиков прилетит из Москвы. Плюс команду поддержат несколько десятков россиян, проживающих в Греции. Всего должно быть около 120 человек», — сообщили в пресс-службе ЦСКА.

«Мы ожидаем до 40 тысяч на завтрашней встрече, — сказали в пресс-службе АЕКа. — Цифра могла бы быть и побольше — все-таки это первый официальный матч в сезоне, тем более в Лиге чемпионов, но сейчас лето и многие разъехались на отдых».

Рекорд посещаемости матчей АЕКа на Олимпийском стадионе был установлен в марте 2015 года — на полуфинальную встречу Кубка страны с «Олимпиакосом» собралось 64,5 тысячи болельщиков.

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АФИНЫ, 24 июля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Проблемы, возникшие у московского футбольного клуба ЦСКА в обороне на старте сезона, связаны с тем, что команда делает акцент на атаку, теперь необходимо найти баланс. Об этом рассказал на пресс-конференции главный тренер армейцев Виктор Гончаренко в преддверии игры Лиги чемпионов с греческим АЕКом.
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