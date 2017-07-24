Гончаренко: Проблемы ЦСКА в обороне связаны с атакующим стилем, нужно найти баланс

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Первая встреча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между АЕКом и ЦСКА пройдет во вторник на Олимпийском стадионе в Афинах. ЦСКА в первых двух матчах стартовавшего чемпионата страны — с «Анжи» (3:1) и «Локомотивом» (1:3) — пропустил столько же, сколько за 13 игр при Гончаренко во второй части прошлого сезона.

«Командная игра должна быть сбалансирована. В начале при мне у нас был крен в сторону обороны, потом пошел крен в атаку. Сейчас нам нужно найти баланс. Мы знаем ситуацию, и опыт команды позволяет с этим быстро справиться», — прокомментировал игру в обороне Гончаренко.

«Знаю Виктора Васина (центрального защитника команды — прим. ТАСС), он умеет справляться с такими моментами. У него есть опыт, в том числе приобретенный в игре за сборную на Кубке конфедераций. Не думаю, что завтра у него возникнут какие-то проблемы. Всегда легко обвинять в пропущенных мячах центральных защитников, но надо смотреть откуда ситуация возникает», — отметил специалист.

Ответная игра команд пройдет в Москве 2 августа.