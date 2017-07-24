Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/30480354/
24 июля 2017, 19:18 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Гончаренко: Проблемы ЦСКА в обороне связаны с атакующим стилем, нужно найти баланс

АФИНЫ, 24 июля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Проблемы, возникшие у московского футбольного клуба ЦСКА в обороне на старте сезона, связаны с тем, что команда делает акцент на атаку, теперь необходимо найти баланс. Об этом рассказал на пресс-конференции главный тренер армейцев Виктор Гончаренко в преддверии игры Лиги чемпионов с греческим АЕКом.

Гончаренко: Проблемы ЦСКА в обороне связаны с атакующим стилем нужно найти баланс - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Первая встреча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между АЕКом и ЦСКА пройдет во вторник на Олимпийском стадионе в Афинах. ЦСКА в первых двух матчах стартовавшего чемпионата страны — с «Анжи» (3:1) и «Локомотивом» (1:3) — пропустил столько же, сколько за 13 игр при Гончаренко во второй части прошлого сезона.

«Командная игра должна быть сбалансирована. В начале при мне у нас был крен в сторону обороны, потом пошел крен в атаку. Сейчас нам нужно найти баланс. Мы знаем ситуацию, и опыт команды позволяет с этим быстро справиться», — прокомментировал игру в обороне Гончаренко.

«Знаю Виктора Васина (центрального защитника команды — прим. ТАСС), он умеет справляться с такими моментами. У него есть опыт, в том числе приобретенный в игре за сборную на Кубке конфедераций. Не думаю, что завтра у него возникнут какие-то проблемы. Всегда легко обвинять в пропущенных мячах центральных защитников, но надо смотреть откуда ситуация возникает», — отметил специалист.

Ответная игра команд пройдет в Москве 2 августа.

АЕК
Новости Матчи Состав Статистика
ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Анжи
Новости Матчи Состав Статистика
Локомотив М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Футболист ЦСКА Игнашевич готов сыграть в матче с АЕКом

Футболист ЦСКА Игнашевич готов сыграть в матче с АЕКом

АФИНЫ, 24 июля. /Спец. корр. ТАСС Антон Рассказов/. Защитник московского ЦСКА Сергей Игнашевич готов принять участие в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу с греческим АЕКом. Об этом заявил на пресс-конференции главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.
Еще 7 новостей  Все новости

Сборная России завоевала золото в смешанной эстафете на ЧЕ по современному пятиборью

Карпин сообщил, что покинул "Матч ТВ" ради тренерской деятельности

Информатор WADA Степанова не допущена к участию в ЧМ в Лондоне

Сборная России завоевала золото в смешанной эстафете на ЧЕ по современному пятиборью

Карпин сообщил, что покинул "Матч ТВ" ради тренерской деятельности