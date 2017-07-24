Гончаренко: Проблемы ЦСКА в обороне связаны с атакующим стилем, нужно найти баланс
АФИНЫ, 24 июля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Проблемы, возникшие у московского футбольного клуба ЦСКА в обороне на старте сезона, связаны с тем, что команда делает акцент на атаку, теперь необходимо найти баланс. Об этом рассказал на
пресс-конференции главный тренер армейцев Виктор Гончаренко в преддверии игры Лиги чемпионов с греческим АЕКом.
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Первая встреча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между АЕКом и ЦСКА пройдет во вторник на Олимпийском стадионе в Афинах. ЦСКА в первых двух матчах стартовавшего чемпионата страны — с «Анжи» (3:1) и «Локомотивом» (1:3) — пропустил столько же, сколько за 13 игр при Гончаренко во второй части прошлого сезона.
«Командная игра должна быть сбалансирована. В начале при мне у нас был крен в сторону обороны, потом пошел крен в атаку. Сейчас нам нужно найти баланс. Мы знаем ситуацию, и опыт команды позволяет с этим быстро справиться», — прокомментировал игру в обороне Гончаренко.
«Знаю Виктора Васина (центрального защитника команды — прим. ТАСС), он умеет справляться с такими моментами. У него есть опыт, в том числе приобретенный в игре за сборную на Кубке конфедераций. Не думаю, что завтра у него возникнут
Ответная игра команд пройдет в Москве 2 августа.
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