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24 июля 2017, 19:13 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Футболист ЦСКА Игнашевич готов сыграть в матче с АЕКом

АФИНЫ, 24 июля. /Спец. корр. ТАСС Антон Рассказов/. Защитник московского ЦСКА Сергей Игнашевич готов принять участие в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу с греческим АЕКом. Об этом заявил на пресс-конференции главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.

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Первая встреча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между АЕКом и ЦСКА пройдет во вторник на Олимпийском стадионе в Афинах. Игнашевич пропустил первые две игры армейцев в сезоне из-за операции на стопе, перенесенной в межсезонье.

«Он [Игнашевич] с нами и готов сыграть. Он тренируется уже около недели. Его участие вполне возможно», — рассказал Гончаренко.

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Новости Еврокубков

Гончаренко: Проблемы ЦСКА в обороне связаны с атакующим стилем, нужно найти баланс

Гончаренко: Проблемы ЦСКА в обороне связаны с атакующим стилем, нужно найти баланс

АФИНЫ, 24 июля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Проблемы, возникшие у московского футбольного клуба ЦСКА в обороне на старте сезона, связаны с тем, что команда делает акцент на атаку, теперь необходимо найти баланс. Об этом рассказал на пресс-конференции главный тренер армейцев Виктор Гончаренко в преддверии игры Лиги чемпионов с греческим АЕКом.
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