Футболист ЦСКА Игнашевич готов сыграть в матче с АЕКом

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Первая встреча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между АЕКом и ЦСКА пройдет во вторник на Олимпийском стадионе в Афинах. Игнашевич пропустил первые две игры армейцев в сезоне из-за операции на стопе, перенесенной в межсезонье.

«Он [Игнашевич] с нами и готов сыграть. Он тренируется уже около недели. Его участие вполне возможно», — рассказал Гончаренко.