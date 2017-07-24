Футболист ЦСКА Игнашевич готов сыграть в матче с АЕКом
АФИНЫ, 24 июля. /Спец. корр. ТАСС Антон Рассказов/. Защитник московского ЦСКА Сергей Игнашевич готов принять участие в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу с греческим АЕКом. Об этом заявил на
пресс-конференции главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.
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Первая встреча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между АЕКом и ЦСКА пройдет во вторник на Олимпийском стадионе в Афинах. Игнашевич пропустил первые две игры армейцев в сезоне
«Он [Игнашевич] с нами и готов сыграть. Он тренируется уже около недели. Его участие вполне возможно», — рассказал Гончаренко.
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