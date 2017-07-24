Дзагоев и Игнашевич полетели с ПФК ЦСКА на матч квалификации ЛЧ с греческим АЕКом
МОСКВА, 24 июл —
Р-Спорт. Футболисты московского ЦСКА защитник Сергей Игнашевич и полузащитник Алан Дзагоев полетели с командой в Афины на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с греческим АЕКом, сообщается на официальном сайте армейцев.
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Первый матч ЦСКА с АЕКом состоится во вторник в Афинах. Ответная встреча пройдет 2 августа в Москве.
Игнашевич
Полностью список игроков ЦСКА, полетевших на матч с АЕКом, выглядит следующим образом:
вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун;.
защитники: Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Марио Фернандес, Георгий Щенников, Никита Чернов, Виктор Васин, Сергей Игнашевич;.
полузащитники: Понтус Вернблум, Александр Головин, Алан Дзагоев, Александр Макаров, Георгий Миланов, Бибрас Натхо, Константин Кучаев;.
нападающие: Витиньо, Тимур Жамалетдинов, Аарон Оланаре, Фёдор Чалов.
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