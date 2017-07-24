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24 июля 2017, 10:49 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

Дзагоев и Игнашевич полетели с ПФК ЦСКА на матч квалификации ЛЧ с греческим АЕКом

МОСКВА, 24 июл — Р-Спорт. Футболисты московского ЦСКА защитник Сергей Игнашевич и полузащитник Алан Дзагоев полетели с командой в Афины на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с греческим АЕКом, сообщается на официальном сайте армейцев.

<em>МОСКВА 24 <span class=error>июл</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Футболисты московского ЦСКА защитник Сергей <span class=error>Игнашевич</span> и полузащитник <span class=error>Алан</span> <span class=error>Дзагоев</span> полетели с командой в Афины на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с греческим <span class=error>АЕКом</span> сообщается на официальном сайте армейцев. Увеличить
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Первый матч ЦСКА с АЕКом состоится во вторник в Афинах. Ответная встреча пройдет 2 августа в Москве.

Игнашевич из-за травмы пока не провел ни одного матча в нынешнем сезоне. Дзагоев 21 июля во встрече с московским «Локомотивом» (1:3) был заменен из-за спазма икроножной мышцы.

Полностью список игроков ЦСКА, полетевших на матч с АЕКом, выглядит следующим образом:

вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун;.

защитники: Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Марио Фернандес, Георгий Щенников, Никита Чернов, Виктор Васин, Сергей Игнашевич;.

полузащитники: Понтус Вернблум, Александр Головин, Алан Дзагоев, Александр Макаров, Георгий Миланов, Бибрас Натхо, Константин Кучаев;.

нападающие: Витиньо, Тимур Жамалетдинов, Аарон Оланаре, Фёдор Чалов.

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