«Kazsport» покажет прямую трансляцию матча «Астана» — «Легия»
В среду состоится матч третьего отборочного раунда Лиги Чемпионов между «Астаной» и польской «Легией», пишет Sports.kz.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Казахстанцы в прямом эфире увидят это противостояние на телеканале «Kazsport». Начало трансляции в 19:55.
Букмекерская контора 1XBET отдает предпочтение чемпиону Казахстана: победа «Астаны» — 2.57, ничья — 3.2, победа «Легии» — 3.115.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter