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24 июля 2017, 9:22 | Футбол: Еврокубки | Sports.kz

«Kazsport» покажет прямую трансляцию матча «Астана» — «Легия»

В среду состоится матч третьего отборочного раунда Лиги Чемпионов между «Астаной» и польской «Легией», пишет Sports.kz.

В среду состоится матч третьего отборочного раунда Лиги Чемпионов между <span class=error>Астаной</span> и польской <span class=error>Легией</span> пишет Sports.kz. Увеличить
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Казахстанцы в прямом эфире увидят это противостояние на телеканале «Kazsport». Начало трансляции в 19:55.

Букмекерская контора 1XBET отдает предпочтение чемпиону Казахстана: победа «Астаны» — 2.57, ничья — 3.2, победа «Легии» — 3.115.

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