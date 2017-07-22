Определились судьи матчей «Астаны» и «Легии»
УЕФА утвердил бригаду арбитров на оба матча «Астаны» и «Легии» в третьем отборочном раунде Лиги Чемпионов, сообщает Sports.kz.
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На первой игре, которая состоится 26 июля в Астане, будут работать венгерские судьи: главный арбитр — Тамаш Богнар, ассистенты — Балаш Бузас и Теодорос Георгиу.
Ответный матч 2 августа в Варшаве обслужит датский арбитр Якоб Кехлет, а помогать ему будут его соотечественники Хенрик Ларсен и Хейне Соренсен.
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