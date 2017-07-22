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С учетом повышенного интереса к матчу, администрация футбольного клуба «Астана» просит болельщиков позаботиться заранее о приобретении билетов на матч.

Ценовая политика на этот матч осталась на уровне игры «Астана» — «Спартак», то есть от 500 до 2500 тенге в зависимости от сектора стадиона.

Для студентов и школьников действует скидка 50%, а пенсионеры могут посетить игру бесплатно. Для их удобства будет предоставлен сектор w1.

С 22 июля билеты, помимо системы онлайн продаж, можно приобрести и в кассах стадиона. Они будут работать каждый день вплоть до матча с 10:00 до 20:00.

Отметим, что «Астана» и «Легия» встретятся в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Первый матч пройдет 26 июля в столице Казахстана, ответный — 2 августа в Варшаве.