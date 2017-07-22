Более 3 000 билетов реализовано за первый день продажи на матч Лиги чемпионов «Астана» — «Легия»
В первый день после открытия продаж билетов на матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Астана» — «Легия» было продано более 3 000 билетов, сообщает официальный сайт столичного клуба.
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С учетом повышенного интереса к матчу, администрация футбольного клуба «Астана» просит болельщиков позаботиться заранее о приобретении билетов на матч.
Ценовая политика на этот матч осталась на уровне игры «Астана» — «Спартак», то есть от 500 до 2500 тенге в зависимости от сектора стадиона.
Для студентов и школьников действует скидка 50%, а пенсионеры могут посетить игру бесплатно. Для их удобства будет предоставлен сектор w1.
С 22 июля билеты, помимо системы онлайн продаж, можно приобрести и в кассах стадиона. Они будут работать каждый день вплоть до матча с 10:00 до 20:00.
Отметим, что «Астана» и «Легия» встретятся в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Первый матч пройдет 26 июля в столице Казахстана, ответный — 2 августа в Варшаве.
При этом сегодня, 22 июля, столичный клуб на своем поле встретится с «Тоболом» в рамках 21-го тура
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