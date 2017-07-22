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22 июля 2017, 9:59 | Футбол: Еврокубки | Vesti.kz

«Легия» назвала состав на матчи с «Астаной» в Лиге чемпионов

Наставник польской «Легии» Яцек Магера определился с футболистами, которых задействует в матчах с «Астаной» в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов. Также он рассчитывает на бывшего игрока «Ювентуса» Кристиана Паскуато, присоединившегося к команде недавно, передает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Piłka Nożna.

Первая игра команд пройдет 26 июля в столице Казахстана. Увеличить
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Состав «Легии» на матчи с «Астаной»:

Вратари: Аркадиуш Маляж, Якуб Шумски, Радослав Чежняк, Конрад Ялоха;.

Защитники: Михал Паздан, Якуб Червиньски, Мачей Домбровски, Лукаш Монета, Адам Глоушек, Матеуш Жиро, Лукаш Брож, Артур Енджейчик;.

Полузащитники: Томаш Йодловец, Гильерме, Кристиан Паскуато, Михал Копчиньски, Конрад Михаляк, Михал Кухарчик, Рафал Маковски, Матеуш Швох, Доминик Надь, Каспер Хямяляйнен, Роберт Бартчак, Кшиштоф Мончиньски, Мирослав Радович, Себастьян Шиманьски, Милош Щепаньски, Тибо Мулен;.

Нападающие: Ярослав Незгода, Армандо Садику.

Отметим, что «Астана» и «Легия» встретятся в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Первый матч пройдет 26 июля в столице Казахстана, ответный — 2 августа в Варшаве.

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