«Даже “Барселона” проигрывает». Футболисты «Кайрата» извинились за вылет из Лиги Европы

Во втором раунде квалификации Лиги Европы «Кайрат» уступил албанскому «Скендербеу». После ничьи (1:1) в Алматы в гостях случилось поражение со счетом 0:2.

Полузащитник и капитан «Кайрата» Бауыржан Исламхан:

«Уважаемые болельщики, извиняемся за прошлую игру. В следующих матчах нам нужна ваша поддержка».

Нападающий Жерар Гоу:

«Надеюсь, фанаты понимают, что выигрывать всегда невозможно, хотя команда всегда выходит на поле ради победы. Мы нуждаемся в вашем понимании. Футболисты «Кайрата» показали все свое желание победить, но, к сожалению, удача была не на нашей стороне — и мы проиграли.

«Скендербеу» в прошлом году играл в групповом раунде Лиги Европы (на самом деле еще в 2015 году — прим.Vesti.kz). Это хорошая команда. Мы знали, что это сильный клуб с европейским опытом, который вряд ли можно обыграть по щелчку пальцев. Мы бились. Вы должны понять нас, мы сделали все возможное для выхода в третий раунд. Мы хотим видеть вас на каждом матче, для нас это — действительно важно!.

Вратарь Владимир Плотников (в обоих матчах со «Скендербеу» оставался в запасе):

«Дорогие болельщики. Хотелось бы от лица всей команды обратиться в связи с последними событиями, которые, мягко говоря, не были позитивными. Хочу попросить вас о поддержке — чтобы вы не отворачивались от нас, потому что действительно непростой период сейчас переживаем.

Конечно, мы сами попали в эту ситуацию. Но хотелось бы, чтобы вы от нас не отвернулись и были с нами. Хотелось бы поблагодарить за поддержку, за то, что всегда рядом и вместе. Когда мы едины — мы сильнее! Спасибо большое за понимание.

Полузащитник Исаэль:

«Это футбол. Мы побеждаем, проигрываем. К примеру, даже “Барселона” проигрывает матчи. И “Кайрат” тоже проиграл. Команда должна работать и быть сплоченной в такие сложные моменты. Сезон еще не закончился, мы постараемся забыть эту игру для того, чтобы выигрывать чемпионат. Спасибо нашим фанатам за поддержку. Я искренне извиняюсь за такой результат».

Полузащитник Исламбек Куат:

«Хотелось бы искреннее сказать за всю нашу команду. Мы очень сильно разочарованы результатом. Мы знаем, что весь Алматы и весь Казахстан болели за нас. Получается, мы подвели … Даже не могу сейчас сказать оправданий нашему поражению. В данный момент нам очень сильна нужна ваша поддержка. Впереди — чемпионат. Ждем вас на стадионе и верим в вас!».

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Отметим, что после вылета из Лиги Европы в отставку с поста главного тренера «Кайрата» подал грузин Кахабер Цхададзе. Исполнять его обязанности временно будет Сергей Лабодовский, которому будет помогать Андрей Карпович.