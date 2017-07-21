«Хайдук» проведёт матч без зрителей в ЛЕ из-за расистского поведения фанатов

Санкции в отношении «Хайдука» наложены по итогам матча второго квалификационного раунда Лиги Европы с болгарским «Левски» (1:0). Встреча прошла в Сплите 13 июля.

«Хайдук» проведёт следующий домашний матч в квалификации Лиги Европы при пустых трибунах и заплатит штраф в размере € 50 тыс., сообщает официальный сайт УЕФА. Кроме того, клуб оштрафован на € 5 тыс. за бросание болельщиками на поле посторонних предметов.

В третьем раунде квалификации «Хайдук» сыграет с датским «Брондбю». Первый матч состоится в Дании 27 июля, ответная игра пройдёт 3 августа в Хорватии.