Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/30458231/
21 июля 2017, 17:39 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Хайдук» проведёт матч без зрителей в ЛЕ из-за расистского поведения фанатов

Комитет по контролю, этике и дисциплине УЕФА наказал «Хайдук» матчем без зрителей в еврокубках за расистское поведение фанатов хорватской команды.

Санкции в отношении «Хайдука» наложены по итогам матча второго квалификационного раунда Лиги Европы с болгарским «Левски» (1:0). Встреча прошла в Сплите 13 июля.

«Хайдук» проведёт следующий домашний матч в квалификации Лиги Европы при пустых трибунах и заплатит штраф в размере € 50 тыс., сообщает официальный сайт УЕФА. Кроме того, клуб оштрафован на € 5 тыс. за бросание болельщиками на поле посторонних предметов.

В третьем раунде квалификации «Хайдук» сыграет с датским «Брондбю». Первый матч состоится в Дании 27 июля, ответная игра пройдёт 3 августа в Хорватии.

Хайдук С
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

ФК «Хайдук» наказан матчем без зрителей в Лиге Европы за расистское поведение фанатов

ТАСС, 21 июля. Хорватский футбольный клуб «Хайдук» проведет домашний матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы без зрителей из-за расистского поведения своих фанатов в матче второго раунда против болгарского «Левски». Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Все новости
18 июля

Женская футбольная сборная добивается успеха. Рассказываем о девчонках!

Тихонов и скандал с иконой. Все детали конфликта, в который попал чемпион

Игорь Гамула опять отжигает. Откровенное интервью бывшего тренера