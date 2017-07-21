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21 июля 2017, 15:43 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Бавария» презентовала форму для выступления в Лиге чемпионов в сезоне-2017/18

Мюнхенская «Бавария» сегодня презентовала новую форму для выступления в Лиге чемпионов в сезоне-2017/18.

Технический спонсор немецкого клуба компания adidas разработала для «Баварии» специальную белую форму с красными полосками.

Подопечные Карло Анчелотти, как чемпион Германии прошедшего сезона, в предстоящем розыгрыше Лиги чемпионов будут стартовать с группового этапа.

Бавария
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