«Зенит» сыграет с «Бней-Йегуда» 27 июля в Израиле, ответный матч — 3 августа
Петербургский «Зенит» и
тель-авивский «Бней-Йегуда» согласовали изменения в порядке проведения матчей третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
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Как сообщили корреспонденту «Чемпионата» в
Во втором квалификационном раунде «Бней-Йегуда» оказался сильнее словацкого «Тренчина». В первом матче была зафиксирована ничья 1:1, а сегодня в Израиле «Бней-Йегуда» победил со счётом 2:0. На 49-й минуте отличился Мэвис Тчибота, а на 85-й — Юваль Ашкенази.
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