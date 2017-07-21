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Как сообщили корреспонденту «Чемпионата» в пресс-службе петербуржцев, первый матч 27 июля состоится на домашней арене «Бней-Йегуда» в Израиле и 3 августа — в Санкт-Петербурге.

Во втором квалификационном раунде «Бней-Йегуда» оказался сильнее словацкого «Тренчина». В первом матче была зафиксирована ничья 1:1, а сегодня в Израиле «Бней-Йегуда» победил со счётом 2:0. На 49-й минуте отличился Мэвис Тчибота, а на 85-й — Юваль Ашкенази.