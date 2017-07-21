ФК «Хайдук» наказан матчем без зрителей в Лиге Европы за расистское поведение фанатов

Кроме того, клуб оштрафован на €50 тысяч. Еще €5 тысяч клубу придется выплатить за бросание фанатами посторонних предметов.

Первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы межу «Хайдуком» и болгарским «Левски» прошел 13 июля в хорватском Сплите и завершился минимальной победой хозяев (1:0). Перед матчем между фанатами случались столкновения, в которых в итоге пострадали три болгарских болельщика.

В ответном матче победу также одержал «Хайдук» (2:1) и вышел в третий раунд квалификации, в котором встретится с датским «Брондбю». Первая встреча пройдет 27 июля в Дании, ответная — 3 августа в Хорватии без зрителей.