ФК «Хайдук» наказан матчем без зрителей в Лиге Европы за расистское поведение фанатов
ТАСС, 21 июля. Хорватский футбольный клуб «Хайдук» проведет домашний матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы без зрителей
из-за расистского поведения своих фанатов в матче второго раунда против болгарского «Левски». Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Кроме того, клуб оштрафован на €50 тысяч. Еще €5 тысяч клубу придется выплатить за бросание фанатами посторонних предметов.
Первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы межу «Хайдуком» и болгарским «Левски» прошел 13 июля в хорватском Сплите и завершился минимальной победой хозяев (1:0). Перед матчем между фанатами случались столкновения, в которых в итоге пострадали три болгарских болельщика.
В ответном матче победу также одержал «Хайдук» (2:1) и вышел в третий раунд квалификации, в котором встретится с датским «Брондбю». Первая встреча пройдет 27 июля в Дании, ответная — 3 августа в Хорватии без зрителей.
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