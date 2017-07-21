БАТЭ заставил понервничать

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Второй квалификационный раунд Лиги чемпионов стал для большинства клубов, принявших в нем участие, первым этапом еврокубкового пути в новом сезоне, хотя пять команд — фаррерский «Викингур», мальтийский «Хайбернианс», армянский «Алашкерт», валлийский «Нью-Сейнтс» и североирландский «Линфилд» — уже успели выиграть противостояния первого раунда.

При этом никто из этой пятерки не смог пробиться дальше, уступив более именитым и мастеровитым соперникам. Борьбу смогли навязать, по сути, только фаррерцы и армяне.

«Викингур» свел к ничьей (1:1) домашний поединок с исландским «Хафнарфьердуром», но уступил в ответной встрече на выезде (0:2). Примерно так же прошло и противостояние команд из бывших советских республик, в котором белорусский БАТЭ прошел «Алашкерт». С той лишь разницей, что ответная встреча вышла результативнее.

Кроме того, ничьей (1:1) «Алашкерт» добился на чужом стадионе, а дома даже вел благодаря голу Уроша Ненадовича на 18-й минуте, но затем опыт и класс белорусов взяли свое. Еще до перерыва Михаил Гордейчук перевернул ситуацию своим дублем, а за 12 минут до конца встречи Максим Володько поставил финальную точку в противостоянии.

Наиболее интересными и напряженными противостояниями второго раунда получили сражение ирландского «Дандолка» с норвежским «Русенборгом», в котором опытные скандинавы после двух ничьих (1:1) взяли верх только на исходе дополнительного времени, а так же битва молдавского «Шерифа» с албанским «Кукеси».

Дома «шерифы» взяли верх благодаря точно исполненному одиннадцатиметровому Зигея Бадибанги на 79-й минуте.

А вот первый тайм ответной встречи команде ливийского наставника Роберто Бордина откровенно не удался. «Кукеси» провел два мяча, включая гол «в раздевалку», после чего молдоване оказались в положении догоняющей стороны.

Однако буркинийский хавбек Сирий Байяла забил уже в начале второй половины, выведя гостей вперед по сумме двух встреч благодаря выездному взятию ворот, и этот перевес «Шериф» сохранил до финального свистка, даже несмотря на удаление голландца Джереми де Ноийера на 77-й минуте за вторую желтую карточку.

Напряженным вышло и противостояние латвийского «Спартака» из Юрмалы и умудренной опытом еврокубков казахстанской «Астаны». Все решил единственный в гостевом матче гол казахстанцев, потому что ответную встречу они свели к результативной ничьей.

В еще одном «постсоветском» противостоянии азербайджанский «Карабах» без проблем разобрался с грузинской «Самтредиа», оформив в первом матче викторию со счетом 5:0, а во второй встрече ограничившись единственным точным ударом в матче.

А вот литовский «Жальгирис» может кусать локти. Дома в Вильнюсе в присутствии шести тысяч зрителей команда Валдаса Дамбраузкаса переломила ход встречи с болгарским «Лудогорцем», за который по прежнему выступает прославившийся как-то румынский защитник Космин Моци.

Моци когда-то в решающем раунде квалификации к Лиге чемпионов после удаления в дополнительное время голкипера своей команды, когда у «Лудогорца» уже не было замен, занял место в воротах, а затем выиграл серию послематчевых пенальти.

Он сам начал ту серию с собственного точного удара, а затем отразил два выстрела соперников. Пикантности противостоянию добавлял тот факт, что играл Моци, воспитанник бухарестского «Динамо», против главного соперника родного клуба — румынской «Стяуа».

Против «Жальгириса» Моци без замен провел оба матча и помог бессменному чемпиону Болгарии последних пяти лет пройти по квалификации дальше.

В ответной встрече «Жальгирис» вел со счетом 1:0, но получил затем четыре безответных гола, последние два из которых забил форвард Клаудио Кешерю, известный по выступлениям за французский «Нант».

Теперь в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов в «чемпионском пути» БАТЭ сразится с чешской «Славией», «Астана» сыграет с польской «Легией», а «Карабах» и «Шериф» сойдутся в очной битве.

После этого победителям десяти пар, среди которых выделяются противостояния «Селтик» (Шотландия) — «Русенборг» и «Партизан» (Сербия) — «Олимпиакос» (Греция), предстоит провести еще один раунд и определить пять клубов-счастливцев, которые квалифицируются в групповую стадию и сорвут денежный куш от УЕФА.

Напомним, что в пути представителей лиг уже на следующей неделе стартует московский ЦСКА, который сначала должен пройти греческий АЕК с известным по карьере в России португальским форвардом Угу Алмейдой, а затем победить в еще одном, куда более сложном противостоянии, соперник по которому станет известен после жеребьевки.