Лига чемпионов. «Славия» — БАТЭ. Немецкая бригада судей обслужит поединок
25 июля борисовский БАТЭ в гостевом матче с пражской «Славией» стартует в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Назначение на поединок получила бригада арбитров из Германии во главе с Бастианом Данкертом. Его ассистентами станут Майк Пикель и Кристиан Гиттельман. Резервный судья — Харм Осмерс.
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Инспектор матча — Юрий Баскаков (Россия).
Делегат УЕФА — Киран О'Коннор (Уэльс).
Данкерт работает на национальном уровне с 2008-го, а 22 сентября 2012-го дебютировал в бундеслиге — на встрече дюссельдорфской «Фортуны» и «Фрайбурга» (0:0), вспоминает
В том же году Бастиан удостоился беджа рефери ФИФА. И 24 июля зафиксировал выездную победу румынского «Клужа» над сербской «Ягодиной» (1:0) в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги Европы-2014/15.
В 2015-м дебютировал в главном клубном соревновании Старого Света: тогда белградский «Партизан» во 2-м «квалифае» одолел дома грузинскую «Дилу» (1:0).
А прошлым летом Данкерт обслуживал ответную игру 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между финским СИКом и БАТЭ (2:2).
В нынешнем году Кристиан, в повседневной жизни трудящийся менеджером в футбольной ассоциации федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания, имеет в послужном списке матч ¼ финала Юниорской лиги УЕФА, в котором «Зальцбург» взял верх над мадридским «Атлетико» (2:1).
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