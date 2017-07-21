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21 июля 2017, 13:08 | Футбол: Еврокубки | Прессбол

Лига чемпионов. «Славия» — БАТЭ. Немецкая бригада судей обслужит поединок

25 июля борисовский БАТЭ в гостевом матче с пражской «Славией» стартует в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Назначение на поединок получила бригада арбитров из Германии во главе с Бастианом Данкертом. Его ассистентами станут Майк Пикель и Кристиан Гиттельман. Резервный судья — Харм Осмерс.

25 июля <span class=error>борисовский</span> <span class=error>БАТЭ</span> в гостевом матче с пражской <span class=error>Славией</span> стартует в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Назначение на поединок получила бригада арбитров из Германии во главе с <span class=error>Бастианом</span> <span class=error>Данкертом</span>. Его ассистентами станут <span class=error>Майк</span> <span class=error>Пикель</span> и <span class=error>Кристиан</span> Гиттельман. Резервный судья — <span class=error>Харм</span> <span class=error>Осмерс</span>. Увеличить
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Инспектор матча — Юрий Баскаков (Россия).
Делегат УЕФА — Киран О'Коннор (Уэльс).

Данкерт работает на национальном уровне с 2008-го, а 22 сентября 2012-го дебютировал в бундеслиге — на встрече дюссельдорфской «Фортуны» и «Фрайбурга» (0:0), вспоминает пресс-служба БАТЭ. Кстати, уроженец Шверина известен как первый арбитр, использовавший в этом турнире исчезающий спрей, — 18 октября 2014-го в сражении «Баварии» и «Вердера» (6:0).

В том же году Бастиан удостоился беджа рефери ФИФА. И 24 июля зафиксировал выездную победу румынского «Клужа» над сербской «Ягодиной» (1:0) в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги Европы-2014/15.

В 2015-м дебютировал в главном клубном соревновании Старого Света: тогда белградский «Партизан» во 2-м «квалифае» одолел дома грузинскую «Дилу» (1:0).

А прошлым летом Данкерт обслуживал ответную игру 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между финским СИКом и БАТЭ (2:2).

В нынешнем году Кристиан, в повседневной жизни трудящийся менеджером в футбольной ассоциации федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания, имеет в послужном списке матч ¼ финала Юниорской лиги УЕФА, в котором «Зальцбург» взял верх над мадридским «Атлетико» (2:1).

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