Инспектор матча — Юрий Баскаков (Россия).

Делегат УЕФА — Киран О'Коннор (Уэльс).



Данкерт работает на национальном уровне с 2008-го, а 22 сентября 2012-го дебютировал в бундеслиге — на встрече дюссельдорфской «Фортуны» и «Фрайбурга» (0:0), вспоминает пресс-служба БАТЭ. Кстати, уроженец Шверина известен как первый арбитр, использовавший в этом турнире исчезающий спрей, — 18 октября 2014-го в сражении «Баварии» и «Вердера» (6:0).



В том же году Бастиан удостоился беджа рефери ФИФА. И 24 июля зафиксировал выездную победу румынского «Клужа» над сербской «Ягодиной» (1:0) в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги Европы-2014/15.



В 2015-м дебютировал в главном клубном соревновании Старого Света: тогда белградский «Партизан» во 2-м «квалифае» одолел дома грузинскую «Дилу» (1:0).



А прошлым летом Данкерт обслуживал ответную игру 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между финским СИКом и БАТЭ (2:2).



В нынешнем году Кристиан, в повседневной жизни трудящийся менеджером в футбольной ассоциации федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания, имеет в послужном списке матч ¼ финала Юниорской лиги УЕФА, в котором «Зальцбург» взял верх над мадридским «Атлетико» (2:1).