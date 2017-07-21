Сколько заработали «Кайрат», «Иртыш» и «Ордабасы» за участие в Лиге Европы

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Согласно распределения доходов в Лиге Европы, неудачники первого отборочного раунда получают 215 000 евро, за участие во втором отборочном раунде положено 225 000 евро.

«Кайрат», завершивший выступление во втором по значимости клубном турнире Европы после поражения от «Скендербеу» (1:1, 0:2), заработал 440 тысяч евро. Столько же в активе павлодарского «Иртыша», уступившего сербской «Црвене Звезде» (1:1, 0:2).

Шымкентский «Ордабасы», в первом раунде квалификации Лиги Европы, проигравший боснийскому «Широки Бриег», получит 215 тысяч евро.

320 тысяч евро на данный момент уже заработала «Астана». Чемпион Казахстана преодолел стадию второго отборочного раунда, победив латвийский «Спартак» (1:1, 1:0).

Напомним, что «Астана» осталась единственным представителем Казахстана в еврокубках. В третьем квалификационном раунде столичный клуб встретится с польской «Легией». Первый матч состоится 26 июля в Астане, ответный ровно через неделю в Польше.