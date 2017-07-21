Допрыгались. Все о вылете «Кайрата» из Лиги Европы

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«Иртыш» по определению не мог решать серьезные задачи, так как имеет ограниченный бюджет. Плюс из года в год пачками меняет футболистов, поскольку по той же финансовой причине не способен удержать ведущих игроков. Отсюда и плачевный результат. Хотя выступление павлодарцев в нынешнем еврокубковом сезоне стоит признать достойным.

У «Кайрата», напротив, есть все для успешного выступления: инфраструктура, стабильное финансирование, армия болельщиков. Однако клуб никак не пробьется в групповую стадию, в то время как его принципиальный соперник по национальному чемпионату «Астана» дважды поиграла в основной сетке еврокубков. Да что там «Астана», «Шахтер» добирался до группы в Лиге Европы. Понятно, как больно это осознавать поклонникам алматинского клуба, не говоря уже о футболистах, тренерах и руководстве. Но боссы клуба сами виноваты.

Тревожный звонок прозвучал в начале сезона, когда «Кайрату» тяжело давались стартовые туры чемпионата. И дело было не в самих результатах, а в содержании игры, вернее в полном его отсутствии. Очки же команда набирала в первую очередь за счет индивидуального мастерства своих лидеров. Ну, и соперники были послабее. А игры против той же «Астаны» проводила на запредельном настрое, что, конечно же, помогало добиваться приемлемых результатов. Но даже в этом случае руководство не решалось сменить тренера.

И вот результат. Как нарвалась на более играющего соперника, так повылазили наружу все проблемы. И настроя оказалась недостаточно. Оборона без травмированного Жарко Марковича затрещала по швам. Призванный заменить его Шелдон Бато был деклассирован албанцами. Особенно в случае с первым голом, когда его выставили дураком. Представляю, как болельщики «Крыльев Советов» посмеиваются над этим трансфером. Благо, тринидадца только арендовали, и по окончании сезона его можно вернуть самарскому клубу. Таких горе-защитников и среди своих хватает.

Сезар Арсо не лучше. При этом испанец заметно сдал в нынешнем сезоне. Разве что Иво Иличевич не заслуживает нареканий. Хорват вместе с Андреем Аршавиным и Исаэлем светлое пятно в нынешнем «Кайрате».

И что самое обидное, «Кайрат» в этом году мог добраться, как минимум, до раунда плей-офф Лиги Европы. Ведь в следующем круге мог встретиться с чешским клубом «Млада-Болеслав», переигравшим по сумме двух игр ирландский «Шэмрок Роверс» (общий счет 5:2). Конечно, чешский клуб — достойный оппонент. Но все равно это не крепкая «Спарта», которая могла достаться «Иртышу» вследствие выхода в третий раунд.

Увы, «Скендербеу» стала первой албанской командой, преградившей путь «Кайрату» в последующий отборочный этап. Ранее алматинцы не знали проблем в играх с «Кукеси» (1:0, 0:0) и «Теутой» (5:0, 1:0).

Выводы напрашиваются сами собой. Однако в клубе, похоже, не торопятся устранять причины неудач. Поэтому не исключается, что Кахабер Цхададзе продолжит работу в «Кайрате» при условии, что непременно выиграет национальный чемпионат.

Между тем, «Астана» даже при неудачном раскладе в играх с польской «Легией» не покинет еврокубки. В дальнейшем казахстанский чемпион выступит в раунде плей-офф Лиги Европы. Первая игра пройдет 26 июля в столице Казахстана, ответная — 2 августа в Варшаве.

Отметим, что «Кайрат» и «Иртыш» выбыли из Лиги Европы, проиграв в ответных матчах второго квалификационного раунда. Алматинцы со счетом 0:2 уступили «Скендербеу» в Албании. Аналогичный результат был зафиксирован в Сербии.