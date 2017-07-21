Допрыгались. Все о вылете «Кайрата» из Лиги Европы
«Кайрат» и «Иртыш» оказались за бортом Лиги Европы, проиграв в ответных матчах в Албании и Сербии соответственно. Результат их кратковременного пребывания в еврокубках более чем закономерен. Почему? Об этом в материале Vesti.kz.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Иртыш» по определению не мог решать серьезные задачи, так как имеет ограниченный бюджет. Плюс из года в год пачками меняет футболистов, поскольку по той же финансовой причине не способен удержать ведущих игроков. Отсюда и плачевный результат. Хотя выступление павлодарцев в нынешнем еврокубковом сезоне стоит признать достойным.
У «Кайрата», напротив, есть все для успешного выступления: инфраструктура, стабильное финансирование, армия болельщиков. Однако клуб никак не пробьется в групповую стадию, в то время как его принципиальный соперник по национальному чемпионату «Астана» дважды поиграла в основной сетке еврокубков. Да что там «Астана», «Шахтер» добирался до группы в Лиге Европы. Понятно, как больно это осознавать поклонникам алматинского клуба, не говоря уже о футболистах, тренерах и руководстве. Но боссы клуба сами виноваты.
Тревожный звонок прозвучал в начале сезона, когда «Кайрату» тяжело давались стартовые туры чемпионата. И дело было не в самих результатах, а в содержании игры, вернее в полном его отсутствии. Очки же команда набирала в первую очередь за счет индивидуального мастерства своих лидеров. Ну, и соперники были послабее. А игры против той же «Астаны» проводила на запредельном настрое, что, конечно же, помогало добиваться приемлемых результатов. Но даже в этом случае руководство не решалось сменить тренера.
И вот результат. Как нарвалась на более играющего соперника, так повылазили наружу все проблемы. И настроя оказалась недостаточно. Оборона без травмированного Жарко Марковича затрещала по швам. Призванный заменить его Шелдон Бато был деклассирован албанцами. Особенно в случае с первым голом, когда его выставили дураком. Представляю, как болельщики «Крыльев Советов» посмеиваются над этим трансфером. Благо, тринидадца только арендовали, и по окончании сезона его можно вернуть самарскому клубу. Таких
Сезар Арсо не лучше. При этом испанец заметно сдал в нынешнем сезоне. Разве что Иво Иличевич не заслуживает нареканий. Хорват вместе с Андреем Аршавиным и Исаэлем светлое пятно в нынешнем «Кайрате».
И что самое обидное, «Кайрат» в этом году мог добраться, как минимум, до раунда
Увы, «Скендербеу» стала первой албанской командой, преградившей путь «Кайрату» в последующий отборочный этап. Ранее алматинцы не знали проблем в играх с «Кукеси» (1:0, 0:0) и «Теутой» (5:0, 1:0).
Выводы напрашиваются сами собой. Однако в клубе, похоже, не торопятся устранять причины неудач. Поэтому не исключается, что Кахабер Цхададзе продолжит работу в «Кайрате» при условии, что непременно выиграет национальный чемпионат.
Между тем, «Астана» даже при неудачном раскладе в играх с польской «Легией» не покинет еврокубки. В дальнейшем казахстанский чемпион выступит в раунде
Отметим, что «Кайрат» и «Иртыш» выбыли из Лиги Европы, проиграв в ответных матчах второго квалификационного раунда. Алматинцы со счетом 0:2 уступили «Скендербеу» в Албании. Аналогичный результат был зафиксирован в Сербии.
|20.07.2017 21:00
|2-й отборочный раунд
|Skenderbeu Korce
|Скендербеу
|2:0
|Кайрат
|Первый тайм: 0:0
|Илир Дая
|Кахабер Цхададзе
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|2
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|1
|Главный судья
|Йенс Мое (Дания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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