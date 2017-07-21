Рулевой АЕКа Иманоль Идьякес: «Динамо»? У нас хороший шанс пройти дальше

Сейчас слишком сложно рассуждать о силе минского «Динамо». Для данного этапа футбольного сезона мы выглядим вполне недурно. У нас будет неделя на восстановление и подготовку: игроков необходимо подвести к следующему рубежу в лучшей форме. Надеюсь, в матчах с «Динамо» удастся сохранить ту атмосферу, что царила во время поединков с «Корк Сити». В третьем раунде у АЕКа есть хороший шанс улучшить результат и пройти еще дальше в квалификации.



В ответной встрече с ирландцами у нас не было множества моментов, пару раз нас сильно потревожил соперник, но ход матча мы контролировали. Совершенно очевидно, что некоторые аспекты нашей игры сыроваты — надо работать.



О новых подписаниях не думаю вообще: у меня есть большой список футболистов, завтра соберемся и продолжим готовить тех, кто уже «попробовал на вкус» Лигу Европы, — цитирует специалиста goal.philenews.com.