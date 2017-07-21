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21 июля 2017, 10:22 | Футбол: Еврокубки | Sports.kz

Польские болельщики не сомневаются, что «Легия» пройдет «Астану»

Популярный польский спортивный сайт Przegladsportowy.pl предложил своим читателям принять участие в голосовании и назвать победителя двухматчевого противостояния «Астана» — «Легия» в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов, сообщает Sports.kz.

Популярный польский спортивный сайт Przegladsportowy.pl предложил своим читателям принять участие в голосовании и назвать победителя <span class=error>двухматчевого</span> противостояния <span class=error>Астана</span> — <span class=error>Легия</span> в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов сообщает Sports.kz. Увеличить
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По его результатам выяснилось, что две игры с финским «Мариехамном» во втором раунде, завершившиеся с общим счетом 9:0, вселили в поляков оптимизм. 80% болельщиков уверены в дальнейшем проходе «Легии» и лишь 20% отдают предпочтение «Астане».

Первый матч пройдет 26 июля в Астане, ответный — 1 августа в Варшаве.ений Дзичковский в своем репортаж с базы алматинского «Кайрата» перепутал капитана команды Бауыржана исламхана с пресс-атташе.

«С картонным тренером Кахабером Цхададзе и пресс-атташе аналогичной текстуры, ведущими вечную безмолвную пресс-конференцию», — говорится в тексте.

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