Польские болельщики не сомневаются, что «Легия» пройдет «Астану»
Популярный польский спортивный сайт Przegladsportowy.pl предложил своим читателям принять участие в голосовании и назвать победителя двухматчевого противостояния «Астана» — «Легия» в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов, сообщает Sports.kz.
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По его результатам выяснилось, что две игры с финским «Мариехамном» во втором раунде, завершившиеся с общим счетом 9:0, вселили в поляков оптимизм. 80% болельщиков уверены в дальнейшем проходе «Легии» и лишь 20% отдают предпочтение «Астане».
Первый матч пройдет 26 июля в Астане, ответный — 1 августа в Варшаве.ений Дзичковский в своем репортаж с базы алматинского «Кайрата» перепутал капитана команды Бауыржана исламхана с
«С картонным тренером Кахабером Цхададзе и
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