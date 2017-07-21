Андрей Аршавин: Оказалось, «Скендербеу» умеет играть в футбол
Экс-капитан сборной России по футболу и питерского «Зенита», а ныне игрок алматинского «Кайрата» Андрей Аршавин дал большое интервью «Матч ТВ», рассказал о домашнем матче Лиги Европы с албанским «Скендербеу».
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— В первом матче Лиги Европы против албанцев «Кайрат» сыграл вничью — 1:1. Насколько далека была эта игра от лучших для вашей команды?
— Думаю, не дотянет до середины шкалы. Оказалось, «Скендербеу» умеет играть в футбол. Соперник выглядел намного лучше нас, а мы к этому оказались не готовы. (В ответном матче «Кайрат» проиграл 0:2 и вылетел из Лиги Европы. — «Матч ТВ»).
— Собственную игру так же оцените?
— Ну, не знаю. Возможно, она была яркой, но недостаточно эффективной. А лучше бы наоборот.
— Вашу фамилию трибуны скандируют в каждом матче?
— Чаще такое случается в еврокубках. Может, другие болельщики приходят. Или больше платят за билет, вот и хочется покричать.
— Кажется, вы поучаствовали в обоих голах.
— Вы про пропущенный?
Напомним, что футболисты «Кайрата» проиграли албанскому «Скендербеу» и вылетели из Лиги Европы. Ответная встреча второго раунда квалификации проходила в Корче и завершилась со счетом 2:0. Видео можно посмотреть здесь. Таким образом, алматинский клуб уступил в этом противостоянии со счетом 1:3.
|20.07.2017 21:00
|2-й отборочный раунд
|Skenderbeu Korce
|Скендербеу
|2:0
|Кайрат
|Первый тайм: 0:0
|Илир Дая
|Кахабер Цхададзе
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|2
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|1
|Главный судья
|Йенс Мое (Дания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
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- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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