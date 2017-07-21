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21 июля 2017, 9:22 | Футбол: Еврокубки | Vesti.kz

Андрей Аршавин: Оказалось, «Скендербеу» умеет играть в футбол

Экс-капитан сборной России по футболу и питерского «Зенита», а ныне игрок алматинского «Кайрата» Андрей Аршавин дал большое интервью «Матч ТВ», рассказал о домашнем матче Лиги Европы с албанским «Скендербеу».

Полузащитник Кайрата оценил и собственную игру. Увеличить
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— В первом матче Лиги Европы против албанцев «Кайрат» сыграл вничью — 1:1. Насколько далека была эта игра от лучших для вашей команды?

— Думаю, не дотянет до середины шкалы. Оказалось, «Скендербеу» умеет играть в футбол. Соперник выглядел намного лучше нас, а мы к этому оказались не готовы. (В ответном матче «Кайрат» проиграл 0:2 и вылетел из Лиги Европы. — «Матч ТВ»).

— Собственную игру так же оцените?

— Ну, не знаю. Возможно, она была яркой, но недостаточно эффективной. А лучше бы наоборот.

— Вашу фамилию трибуны скандируют в каждом матче?

— Чаще такое случается в еврокубках. Может, другие болельщики приходят. Или больше платят за билет, вот и хочется покричать.

— Кажется, вы поучаствовали в обоих голах.

— Вы про пропущенный?

Напомним, что футболисты «Кайрата» проиграли албанскому «Скендербеу» и вылетели из Лиги Европы. Ответная встреча второго раунда квалификации проходила в Корче и завершилась со счетом 2:0. Видео можно посмотреть здесь. Таким образом, алматинский клуб уступил в этом противостоянии со счетом 1:3.

20.07.2017 21:00 2-й отборочный раунд Skenderbeu Korce
Скендербеу 2:0 Кайрат
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Илир Дая Кахабер Цхададзе
Голы
50′ Сабьен Лилай 88
83′ Себино Плаку  
Составы
28′ 75′ Сабьен Лилай 88
Себино Плаку  
  Сесар Ампоста Арсо 86′
Статистика
2 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 1
Судьи
Главный судья Йенс Мое (Дания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
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